Озеро Абрау под Новороссийском вышло из берегов

Озеро Абрау вышло из берегов из-за сильных осадков. Фото: "Жизнь Абрау"

Аномальные снегопады принесли немало проблем жителям Краснодарского края. Города и станицы оказались укутаны толстым слоем снега, оставив жителей без света и тепла. Коммунальщики на прошлой неделе работали в авральном режиме, а школьники Краснодара и нескольких районов 24 и 25 января оставались дома. Сейчас погода начала меняться, осадков больше нет. Но на смену одной природной катастрофе может прийти другая. Снег начал активно таять, и большая вода грозит подтопить дома жителей Кубани.

Большая вода затопила набережную, парк и ротонду. Фото: "Жизнь Абрау"

Первый тревожный звонок уже поступил из села Абрау. Там одноименное озеро вышло из берегов, затопив набережную, ротонду и знаменитый арт-объект «Абрау Дюрсо» и парк. Свою лепту в создание венецианского пейзажа внесли также сильные дожди.

Утки плавают там, где обычно ходят люди. Фото: "Жизнь Абрау"

Много воды в Абрау бывает обычно весной и зимой, когда идут проливные дожди. В декабре прошлого года оказался подтопленным один дом. Его жильцов эвакуировали.

Детям по всей видимости нравится такая погода. Фото: "Жизнь Абрау"

Сейчас там, где гуляли туристы, плавают утиные семьи, а дети измеряют глубину.

А вот постоянным обитателям набережной - кошкам - не по нраву такие изменения. Фото: "Жизнь Абрау"

Арт-объект "Абрау Дюрсо" ушел под воду. Фото: "Жизнь Абрау"

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