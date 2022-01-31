Курорты снова засыпало снегом, остальные тонут: последствия разгула стихий в Краснодарском крае 2022

Курорты не отпускает непогода. Фото: Андрей Маковозов

Последствия разгула стихий в Краснодарском крае жители региона научились воспринимать стоически. После снега, которого в таком количестве на побережье Черного моря многие даже не видели, ожидаемо, пришла вода.

Но Сочи продолжает засыпать.

Только в ночь на 30 января на курорте выпало 20 сантиметров осадков в горных и предгорных районах, и это еще не предел. Каждый день снега здесь только прибывает.

Параллельно с чисто зимними напастями бушуют совсем весенние - грозы и смерчи. От количества воды во всех агрегатных состояниях ползет грунт.

- Последствия непогоды устраняют круглосуточно, - рапортуют в мэрии курорта. - В селе Пластунка на улице Джапаридзе из-за переувлажнения почвы произошел сход грязекаменной массы объемом 120 метров кубических на автомобильную дорогу, которая ведет к 30 частным домовладениям, где проживают 90 человек. Расчистка проводится силами администрации Хостинского района с привлечением 10 человек, 3 единиц техники.

На Анапу после снега обрушился ливень, город снова захлебнулся. Фото: Юрий Озаровский

Тем временем Анапу продолжает топить.

- Продолжают откачивать воду на Пионерском проспекте. В течение всей ночи спасатели Анапского пожарного гарнизона откачивали паводковые воды с территории здравницы «Северное сияние». Причиной подтоплений стал выход из берегов реки Можепсин в результате обильных осадков и таяния снега. В настоящее время работы продолжаются. На проблемных участках в станице Анапской и в микрорайоне Алексеевском вода сошла. В настоящее время проводится ревизия ливнеотводной системы с целью увеличения ее пропускной способности, - сообщает краевой оперативный штаб.

В таком же положении Темрюкский район и часть Крымска, где в хуторе Веселом местные власти развернули пункт эвакуации.

Правда, пока в него никто из жителей так и не решился переселиться из сырого жилья.

- Продолжаются работы по ликвидации подтоплений, произошедших из-за таяния снега. От жителей поступило более 20 заявок на подтопления придомовых территорий. Это г. Темрюк, пос. Пересыпь, пос. Кучугуры, пос. За Родину, пос. Стрелка, ст. Старотитаровская и ст. Голубицкая. Все заявки в работе, ведут обследование территорий, откачивают воду. При подтоплении домовладений и приусадебных участков необходимо обращаться по телефонам 8-86148-517-48; 8-86148-524-63; 112, - уточняют в оперативном штабе.

Но дожди в крае продолжатся. Ждать милости от природы пока точно не стоит.

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