Не дождались помощи, сами взяли лопаты. Что происходит в поселке, жители которого несколько дней сидят без хлеба

Проехать в Кушинку невозможно. Фото: rodnaja_kushinka

Жители поселка Кушинка, что находится в Апшеронском районе Краснодарского края, продолжают страдать от последствий снегопада. Напомним, из-за осадков, которые обрушились на регион, люди оказались в буквальном смысле оторваны от цивилизации.

Все дело в том, что добраться в этот поселок можно только одним способом - доехать на старом локомотивчике "Матрица", который ходит по узкоколейной железной дороге. Вернее, ходил.

Когда на Краснодарский край обрушился мощный снегопад, эту железную дорогу завалило снегом, поэтому "Матрица" перестала перевозить людей и поставлять продукты в единственный местный магазин. Жителям Кушинки пришлось несколько дней просидеть без хлеба. Их "спас" уроженец поселка, который на своем УАЗике смог выбраться в ближайшее поселение и купить там около 80 буханок свежего хлеба.

Проехать на легковушке в поселок не удастся

Казалось, проблема миновала поселок. К тому же, в администрации Апшеронского района тогда заявили, что на железную дорогу уже направили снегоуборочную технику, поэтому в скором времени "Матрица" снова сможет передвигаться по рельсам, перевозить людей и поставлять продукты.

- У жителей Кушинки запас питания был рассчитан на несколько недель. Сейчас мы начали поставлять в поселок недостающие продукты на снегоходах, - прокомментировали тогда ситуацию в пресс-службе администрации Апшеронского района. - Также мы направили на железную дорогу снегоуборочную технику. "Матрица" начнет передвигаться в штатном режиме.

Однако ситуация так и не разрешилась. Сейчас по железной дороге не ходят ни обещанные снегоуборочные машины, ни та самая "Матрица". Здесь лишь раздаются голоса местных жителей. Люди, не дождавшись помощи, вооружились лопатами и добровольно пошли расчищать пути от снега.

- Нам никто не помогал. Тепловоз вместо того, чтобы пробивать к нам дорогу, уехал в Режет (соседний поселок - Авт.). Мы самостоятельно пошли расчищать сугробы. Закончили работать ближе к ночи. Убирали снег и женщины, и старики, и машинисты "Матрицы". Завтра снова возьмем лопаты и пойдем убирать снег, - посыпались жалобы от жителей Кушинки.

В администрации Апшеронского района от комментариев на этот раз отказались, заявив, что и ранее не давали никаких ответов.

- Не комментировали и сейчас тоже не собираемся, - заявила "Комсомольской правде"-Кубань" начальник отдела топливно-энергетического комплекса, дорожного хозяйства и транспорта администрации Апшеронского района Ирина Шовгенова и сбросила трубку.

Снега на путях осталось еще много. Когда “Матрица” возобновит свою работу, неизвестно. К тому же, синоптики вновь прогнозируют резкое похолодание и выпадение снега в некоторых районах Краснодарского края.

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