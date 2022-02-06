Будет жить по соседству. Еноту-хулигану Илюше купили новую «квартиру» в Анапе

Елена давно и успешно спасает животных Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

В конце января ставшему звездой соцсетей еноту Илюше начали собирать деньги на новую «квартиру» в Анапе. Как рассказала хозяйка прославившегося питомца Елена Малинина, купить земельный участок нужно было не только для енота, но и для всех своих многочисленных питомцев. Дело в том, что женщина уже почти 12 лет спасает брошенных животных. В ее доме сейчас настоящий питомник - и кошки, и собаки, и еноты. Места всем, увы, уже не хватает. Потому Елена и решила обратиться за помощью к поклонникам ее большого семейства.

- Друзья, обращаюсь я сама к вам впервые. Решено купить участок рядом, чтобы улучшить условия для тех, кто уже есть, - обратилась Елена Малинина в своем Instagram. - С учетом вашей помощи (385 тысяч) и моего кредита (900 тысяч) остается еще собрать 700 тысяч рублей. Я не прошу, не требую, но было бы круто эту сумму уменьшить и все же выкупить землю.

На призыв женщины откликнулись сотни людей. Они стали перечислять деньги, чтобы поддержать доброе дело, которым занимается Елена. Но кто бы мог подумать, что нужную сумму удастся собрать так быстро! Уже через полторы недели после объявления сбора Елена записала радостное видео о том, что участок приобретен. Земля находится по соседству с домом женщины - так что все питомцы будут под присмотром.

- Видеообзор нашей с вами покупки! - записывает экскурсию со своего нового участка Елена и делится планами на будущее. - Там хочу поставить кошачий дом, здесь будут жить мои "инвалидики".

По словам женщины, в ближайшее время в самом доме она сделает легкий ремонт. В будущем здесь могут гостить ее друзья и знакомые.

- Плата будет в виде уборки за животными, - шутит Елена.

Стоит сказать, некоторые пользователи предложили женщине снести забор и объединить участки, однако Елена объяснила, что такой вариант не рационален.

- "Перепад" идет не маленький, так что я сделаю только порожки, починю калитку, - добавляет женщина.

Напомним, хулигана Илюшу из Анапы узнала вся страна полгода назад. Это его Елена Малинина чихвостила так, что уши заворачивались. После известного видеоролика, где проказник разнес полквартиры своей хозяйки, ее страницу в соцсети даже заблокировали за "жестокое обращение с животными". Но, к счастью, все удалось восстановить. Теперь же женщина делится своей жизнью, рассказывая, кому из животных удалось помочь, кого получилось спасти.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

Еноту-хулигану Илюше собирают на новую «квартиру» в Анапе

Хозяйка зверька Елена Малинина объявила сбор на покупку земельного участка для своих многочисленных питомцев (подробнее)

«Илюша, выходи, свинья!»: уморительное видео с енотом-проказником заблокировали за жестокое обращение

За сутки ролик, на котором женщина, как детей, ругает енотов за беспорядок в доме, набрало сотни тысяч просмотров. Но потом его забанили (читайте далее)