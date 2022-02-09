Окончательный вердикт: синоптики озвучили, где реки могут выйти из берегов после ливней на Кубани

В крае действует штормовое предупреждение. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Стихия проверяет Краснодарский край на прочность. Пока Красная Поляна утопает в сугробах после небывалого снегопада, другие районы готовятся к подтоплениям. Дело в том, что регион сейчас находится во власти дьявольского вихря. Он - причина непрекращающихся ливней на Кубани. Синоптики озвучили, где реки могут выйти из берегов после дождей.

- Гидрологическая ситуация на реках края ухудшается. В первую очередь, подъем воды возможен в юго-западном притоке бассейна реки Кубань - это Горячий Ключ, Северский, Абинский, Крымский, Темрюкский районы, - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Опасных отметок может достигнуть и уровень воды в реках Черноморского побережья. Это касается Геленджика и Туапсинского района. В зоне особого внимания - реки Республики Адыгеи (Тахтамукайский, Теучежский районы).

При этом сообщается, что в Горячем Ключе река Псекупс уже переполнилась. Вода стала потихоньку подтапливать близлежащие территории.

Тем временем уровень рек в Крымском районе постепенно снижается.

- Но за ситуацией продолжают круглосуточно следить специалисты ЕДДС. На реках выставлены визуальные посты, - уточняет глава муниципалитета Сергей Лесь.

В районе до 15 февраля действует режим повышенной готовности.

НА ЗАМЕТКУ

Жителям районов, где прогнозируются подтопления, важно внимательно следить за сообщениями. Спасатели советуют собрать необходимые документы и вещи, транспорт отогнать на возвышенность и следить за системой оповещения.

В случае ЧС нужно звонить по номеру 01 или с мобильного на 101.

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