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Происшествия9 февраля 2022 14:27

Расправу объясняли «бытовухой»: Убийца главы Кущевского района 20 лет бегает от правосудия

Родственники жертв банды Цапков назвали имена убийц главы Кущевского района Бориса Москвича
Евгения СОРОКА
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Бориса Москвича убили 31 января 2002 года.

Бориса Москвича убили 31 января 2002 года.

Безжалостная бойня в Кущевской, жертвами которой стали восемь взрослых и четыре ребенка, произошла 12 лет назад. Палачами оказались члены банды местного депутата-бизнесмена Сергея Цапка. После этого вскроется страшное - бандиты все это время держали в страхе людей. Уголовные дела, связанные с местной ОПГ, тянутся до сих пор. Один из «глухарей» - убийство главы Кущевского района Бориса Москвича, произошедшее больше 20 лет назад. Тот, кто с ним расправился, до сих пор не ответил за содеянное.

Бориса Москвича избрали главой в декабре 2000 года. А спустя два года убили. Причем изначально расправу над ним объясняли обыкновенной «бытовухой». При этом под подозрение попал Вадим Палкин. По версии правоохранителей, именно он расстрелял Бориса Москвича прямо у здания администрации. Мол, его не устроило то, что на выборах главы победил не его отец, который до этого возглавлял район.

Как сообщалось, 5 ноября 2001 года около дома чиновника установили гранату Ф-1 на растяжке из рыболовной лески. Однако взрывное устройство было вовремя обнаружено и обезврежено. На этом Вадим Палкин не успокоился. Рано утром 31 января 2002 года после месяца слежки он расстрелял Москвича из пистолета "Вальтер".

Вадим Палкин.

Вадим Палкин.

Палкину и его подельникам следователи СКР инкриминировали создание банды (ч. 1 ст. 209 УК РФ), участие в банде (ч. 2 ст. 209 УК РФ), незаконный оборот оружия и боеприпасов (ч. 3 ст. 222 УК РФ), убийства и покушения на них (ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ), а также хулиганство с применением оружия (ч. 2 ст. 213 УК РФ). Однако вскоре Вадим Палкин отказался от своих показаний, заявив, что на него давили следователи. Дело рассматривали присяжные и... оправдали его.

После этого встал вопрос - а кто тогда убил главу Кущевки? На этот вопрос спустя семь лет ответил один из самых жестоких киллеров банды цапков Владимир Алексеев, получивший пожизненный срок за резню в Кущевке. Он написал "чистосердечное" в колонии. В своем заявлении он указал - убийство главы района организовал финансист банды цапков Вячеслав Цеповяз. Но действовал он не один, а вместе со своей экс-супругой Натальей.

Владимир Алексеев.

Владимир Алексеев.

Алексеев также сообщил, что к делу об убийстве Бориса Москвича причастны и братья Николай и Сергей Цапок. Мол, глава Кущевской мешал банде проворачивать махинацию с землями.

Вячеслав Цеповяз и Наталья Стришняя.

Вячеслав Цеповяз и Наталья Стришняя.

- Но через несколько месяцев после того, как Алексеев все это заявил, он пошел в отказ, - говорит источник kp.ru в силовых структурах. - Осужденный заявил, что забирает свои слова обратно и ранее предоставленная им информация якобы не является правдивой.

В СК России ждут доклад от регионального ведомства после просьбы родственников погибших.

В СК России ждут доклад от регионального ведомства после просьбы родственников погибших.

При этом родственники жертв банды Цапков уверены - убийцами главы стали именно Вячеслав Цеповяз и Наталья Стришняя, а также ее брат. Пострадавшие от банды даже обратились к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину, чтобы он взял на контроль расследование. Они считают, что в силовых структурах появились новые покровители, которые оберегают их преступно полученные капиталы, потому разбирательства затихли.

- Председатель СК России поручил представить дополнительный доклад о проводимом комплексе следственных действий и актуальных данных по уголовному делу об убийстве главы Кущевского района Бориса Москвича, которое было совершено в январе 2002 года, - сообщили в пресс-службе СК России. - Следственные мероприятия продолжаются.

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