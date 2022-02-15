Умер 8-летний мальчик, который посвящал рисунки Моргенштерну

Фото: instagram.com/sergei_dobrenkov

Сереже Добренкову из кубанского города Тихорецка было 8 лет. Ему поставили страшный диагноз – лимфома, рак нервной системы. Родители до последнего верили, что ребенок выживет. Сережу могли спасти 10,5 млн рублей, которые собирали неравнодушные люди из разных регионов страны. Но за день до подготовки к трансплантации костного мозга мальчик умер.

- Сегодня в 5:34 утра остановилось самое дорогое для меня сердечко. Мы должны были переводиться в бокс для подготовки к трансплантации. Но судьба распорядилась по другому. Серёже стало плохо ночью, и до утра за его жизнь боролись врачи, - написала в соцсетях мама Сережи Елена.

Спасти ребенка не удалось. Елена добавила, что все собранные на лечение средства семья переведет другим детям с онкологией, а отчеты предоставит на странице в соцсети.

- Спасибо всем, кто помогал и верил в нас! – в тяжелый день написала мама умершего мальчика.

Фото: instagram.com/sergei_dobrenkov

Ранее Елена рассказывала, как стала проявляться болезнь, и через что пришлось пройти их семье. В прошлом году мальчик даже нарисовал портрет Моргенштерна, чтобы привлечь внимание к сбору. Ведь рэпер уже помог собрать неподъемную сумму для Илюши из городка соседнего района с другим заболеванием. Но времени оказалось совсем мало…

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