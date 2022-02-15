В Краснодарском крае спустя год нашли ограбившего 101-летнего ветерана мужчину

Алексей Михайлович в момент нападения был дома один. Фото: Молодежный центр "Светофор".

Больше года на Кубани разыскивали отморозка, который напал на 101-летнего ветерана войны и украл последние полторы тысячи рублей. Напомним, преступление случилось в Кропоткине. Неизвестный тип ворвался в дом 101-летнего ветерана Великой Отечественной войны Алексея Михайловича Терехова. Отморозок начал рвать карманы на куртке пожилого человека. Налетчик рассчитывал украсть большую сумму. Но ему удалось найти лишь 1450 рублей. Это все сбережения, которые были у ветерана на тот момент. После нападения незнакомец бросился в бега. Поймать его для правоохранителей было делом чести.

И вот спустя год нападавшего нашли... в колонии. Как оказалось, преступление совершил 46-летний земляк ветерана - он тоже из Кропоткина. И, судя по всему, хорошо знал, что фронтовик живет один, потому и напал на него, не боясь, что немощный мужчина даст ему отпор.

Несколько недель назад суд признал мужчину виновным в другом преступлении. Ему дали 14 лет колонии строго режима. Но полицейским не давал покоя «висяк». А осужденный уж больно похож на того человека, которого видел ветеран у себя дома. В итоге информацию решили проверить. По всей видимости, отправившийся на нары преступник решил уже не отпираться и сознался в нападении.

- Он вошел в дом потерпевшего с просьбой дать денег взаймы, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в ГУ МВД по Краснодарскому краю. - После того, как пенсионер достал из кармана наличные, незнакомец выхватил купюры и скрылся через окно.

Естественно, награбленное он тут же потратил.

- Расследование уголовного дела по статье 161 УК РФ «Грабеж» продолжается. Сейчас мужчину допросили в качестве подозреваемого, - добавляют в краевом главке.

Но расследование затягивать не будут. А это значит, что преступнику "накинут" сверху еще несколько лет тюремного заключения.

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С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

На Кубани разыскивают отморозка, который напал на 101-летнего ветерана войны и украл последние полторы тысячи рублей

Грабитель разорвал карман куртки и забрал все, что оставалось у немощного мужчины. Помочь ему было просто некому - пенсионер был один (читайте далее)