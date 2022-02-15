Розовая зима. Синоптики рассказали, когда устаканится погода в Краснодарском крае

Чего ждать от погоды на Кубани в ближайшее время. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Настоящая русская зима сломалась, по крайней мере на Кубани. Теплый февраль 2022 года в предстоящую неделю усилит эту тенденцию. С каждым днем температура воздуха в Краснодарском крае будет только расти - прогностическая карта закрашена в розовый цвет. Это свидетельствует о том, что температура будет немного выше нормы.

Регион окажется на периферии антициклона, в зоне преимущественно сухой погоды. Так что осадков на Кубани не ожидается, днем солнечные лучи будут активно прогревать воздушные массы. По информации Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ночью по краю возможны небольшие заморозки: на основной территории региона - до -3 градусов, в предгорьях - до -6. А днем столбики термометров поднимутся до +7-12 градусов, при этом на берегу Черного моря потеплеет до +13.

Но погода изменится после 17 февраля.

- 18-го числа на территорию края сместится фронтальный раздел, который принесет с собой осадки. Почти по всей Кубани будет преимущественно дождь, но в горных и предгорных районах прогнозируем мокрый снег, - рассказала «Комсомольской правде» - Кубань» заместитель начальника отдела территориального центра мониторинга и прогнозирования ЧС Краснодарского края Юлия Гайдай. - По южной половине края, а также на Черноморском побережье ожидаем сильные дожди. Но все же до категории опасных явлений не дойдет.

При этом, по словам Юлии Гайдай, на Кубани усилится ветер восточного направления. Его скорость составит 4-9 метров в секунду, при порывах - до 14. На побережье возможны шквалы до 17 метров в секунду. В районе Новороссийска ожидаются порывы до 20 метров в секунду.

Напомним, метеорологическая весна, как прогнозируют синоптики, наступит 25 февраля. А это значит, что пока все идет по графику и предсказания специалистов могут сбыться.

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