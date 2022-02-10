Штормит, морозит, заливает: ученый рассказал, почему Краснодарский край не «вылезает» из чрезвычайных ситуаций

Погода на Кубани - очень переменчива. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

2022 год на Кубани начался спокойно. Ясное небо, плюсовые отметки - к такой зиме привыкли жители края. Но спустя неделю погода стала то и дело меняться. Тепло сменилось морозами - минус был даже на Черноморском побережье. Затем отметки стали расти, но спустя пару дней вновь обрушились вместе с небывалым снегопадом. Краснодарский край заметало несколько дней без остановки. Как результат - гигантские сугробы, которые после резкого потепления стали таять, что привело к подтоплениям. Вот уже больше месяца спасатели и синоптики готовят жителей к новым ударам стихии. Потому у многих и возник вопрос - неужто провинились перед природой или это просто стечение обстоятельств? «КП» - Кубань» поговорила с ученым, чтобы узнать, почему Кубань не вылезает из чрезвычайных ситуаций.

Как оказалось, зимние подтопления на Кубани все же явление редкое, не повторяющееся каждую зиму.

- В этом году сезон у нас «рваный» в температурном плане, осадки выпадают в смешанной фазе. Ко всему прочему довольно активно господствуют атлантические циклоны, что приводит к постоянным осадкам, - рассказывает «Комсомольской правде» - Кубань» профессор Кубанского государственного университета Юрий Ткаченко. - Превышение по их количеству мы фиксировали в ноябре, декабре. В январе так вообще выпало 200% от нормы. Это серьезно увлажнило почву, талые воды уже не впитывались и, соответственно, происходил подъем грунтовых вод, что привело к подтоплениям низменных участков.

По словам Юрия Ткаченко, январский снег выпал в тот момент, когда был активный вынос теплых воздушных масс с акватории Черного моря. Сталкиваясь с холодным потоком над центром, они приводили к тому, что небывалые осадки выпали именно на юге. Непогода серьезно ударила по Красноармейскому, Славянскому, Крымскому, Горячеключевскому, Абинскому районам.

- Реки там своеобразные. Они имеют очень большой водосбор. Когда идет таяние снега, то уровень воды в реках высокий довольно продолжительное время. Потому даже небольшие осадки, буквально 10-15 миллиметров, могут вызвать развитие зимних паводков. Что и происходит сейчас в регионе. Фактически вся нижняя Кубань оказалась в зоне подтопления, - уточняет «КП» - Кубань» кандидат географических наук Юрий Ткаченко.

Так что к паводкам, говорит ученый, привела специфическая синоптическая ситуация этой зимой. У непогоды было очень переменчивое настроение - дожди, потом похолодание, снег, затем - потепление, которое привело к таянию. А позднее к талой воде добавились экстремальные осадки. Подобные подтопления, говорит Юрий Ткаченко, случаются раз в пять-семь лет на Кубани.

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