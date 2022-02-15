Оползень на побережье Азовского моря подбирается к жилым домам

Оползень подбирается к жилым домам и гостиницам. Фото: скрин видео

Жителей поселка Пересыпь Темрюкского района уже не радуют прекрасные морские виды, которые открываются из их окон. После сильных дождей и таяния снега они с тревогой наблюдают, как земля забирает их дома и имущество. 11 февраля на улице Жемчужной сошел мощный оползень. Он уже унес с собой несколько беседок и заборы, а теперь стремительно подбирается к жилью и коммуникациям.

- Целые метры земли просто упали. Дома еще держатся, но жилье может тоже сползти на берег, - рассказали местные жители.

Сейчас специалисты администрации Темрюкского района и сотрудники правления ГО и ЧС обследуют пострадавший район.

- Оползень случился на обрыве и продолжает смещаться в сторону домовладений, находящихся рядом. Проведено выездное совещание КЧС, - прокомментировали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации района. - Если грунт будет двигаться и дальше, жителей эвакуируют в пункты временного размещения.

Движение грунта на Азовском побережье происходит с опасной регулярностью. Ученые говорят, что за 20 лет эта территория может потерять несколько сотен гектаров ценной земли. Разрушение принесет ущерб в 608 млн рублей.

По данным исследователей Южного научного центра РАН и Южного федерального университета, больше всего земель может лишиться Ейский район. Это в основном земли особо охраняемых территорий и сельхозназначения. В Щербиновском и Темрюкском районах под риск уничтожения попадают земли населенных пунктов, что негативно скажется на курортной сфере.

- Ахтанизовскому сельскому поселению грозит ущерб в 6,2 млн рублей. Здесь основная доля может прийтись на дорогостоящие земли курортного поселка Пересыпь, - отмечают ученые.

Чтобы остановить разрушение берегов Азовского моря, необходимо заниматься их укреплением и отсыпкой пляжей. Удачные примеры спасения - участки берегов в районе набережных Ейска и Приморско-Ахтарска и Ахтарский маяк.

- Море всегда разрушало берег. Просто в какие-то периоды этот процесс становится интенсивней, особенно на фоне штормовых нагонов и обильных осадков, - рассказал старший научный сотрудник Южного научного центра РАН, кандидат географических наук Олег Хорошев. - Где-то не удастся избежать переноса вглубь территории тех или иных объектов, где-то, к примеру, на протяженных участках, занятых пашней, ничего не остается, кроме как безучастно наблюдать за процессом разрушения.