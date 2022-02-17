Эксперт рассказал, можно ли купить дом на Красной поляне за 1,5 млн рублей

Фото: sochi.ru

На сегодняшний день в локации Красная поляна продается 669 частных домов. Цена за недвижимость колеблется от 1,5 миллионов до 610 миллионов рублей. То есть разница между стоимостью домов составляет 608,5 миллионов рублей.

Дома за 1,5 миллиона рублей появились в конце января 2022 – начале февраля 2022 года. Эксперт рынка недвижимости Сочи Кирилл Флутков заявил о том, что в Красной Поляне одна сотка земли стоит намного выше, предложенной суммы.

– Думаю, что такого рода предложения какой-либо строительной компании, которая строит дом без привязки к земле, - пояснял Кирилл Флутков.

Поясним, что если человек хочет приобрести дом просто без участка, то для клиента это выгодная и безопасная сделка. Но если желаете недвижимость именно с землей, то это очень опасно заключать договор со строительной компанией.

- Ультра-дорогая локация Красной Поляны будет крайне привлекательной для различного рода дельцов, которые будут предлагать рынку дешевое жилье, - заявил Кирилл Флутков.

Также такие подрядчики, по мнению эксперта рынка недвижимости, не станут скрывать какие-либо риски. И даже с такими условиями найдутся потенциальные клиенты.

- Это связано с тем, что точка входа в такие проекты будет крайне низкой, а возможная выгода, например, в случае если объект будет узаконен, будет очень существенной, - подчеркнул Кирилл Флутков.

Напомним, ранее «КП»-Кубань» сообщила, что в Сочи самая дорогая квартира продается за 230 миллионов рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Сочинский Арбат. Как главная улица курорта превращалась из вещевого рынка в «место силы»

Сейчас по улице Навагинской гуляют туристы и горожане, поют музыканты и рисуют художники. Но так было не всегда (читайте далее)