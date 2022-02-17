Хирургов подозревают в оказании услуги, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья. Фото: Александр ГЛУЗ

В Краснодаре завели уголовное дело на изуродовавших участницу конкурса красоты хирургов. Напомним, 43-летняя Юлия Тарасевич пострадала год назад, когда решила подтянуть овал лица. Изначально модель из Сочи планировала лишь косметические процедуры, но ее уговорили лечь под нож. После этого женщина не может закрыть глаза, а ее лицо, словно парализовало. При этом сами медики, по словам Юлии, обвинили ее в последствиях неудачной операции. Женщина решила добиться справедливости и написала заявление в Следственный комитет Краснодара. Его приняли. А теперь стало известно, что хирурги стали фигурантами уголовного дела. Их подозревают в оказании услуги, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья.

- Согласно данным проведенного исследования в результате операции у пациентки образовалась двусторонняя нейропатия лицевого нерва, - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» в СУ СК по Краснодарскому краю. - Кроме того, у нее тотальная симметричная слабость мимических мышц и трофические нарушения в области лица.

На фото Юдия до операции (слева) и после неудачного вмешательства.

Назначена судебно-медицинская экспертиза на предмет установления степени тяжести вреда здоровью.

- Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, - добавляют «КП» - Кубань» в СУ СК по Краснодарскому краю. - Также устанавливаются другие пациенты, которые могли пострадать от некачественных услуг в клинике.

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