Илья Худоба, которому помог Моргенштерн получить спасительный укол, записал видеообращение для рэпера

Илья Худоба. Фото: smailik_iluwa

Алишер Моргенштерн 17 февраля отмечает свой день рождения, рэперу исполнилось 24 года. К этому возрасту исполнитель уже обзавелся богатством, славой, обрел много недругов и друзей. И подарил надежду на жизнь четырехлетнему кубанцу Илье Худобе, который теперь называет звезду дружищем и специально для него записал видеообращение.

- Дружище Алишер, с днем рождения тебя. Желаю счастья и здоровья! - говоря эти слова маленький Илюша светится от счастья.

Семья Худоба из Тимашевска несколько месяцев вела сбор средств на лечение сына, больного спинальной мышечной атрофией 2 типа. Это генетическое нарушение, дети рождаются внешне здоровыми, но спустя несколько месяцев начинают слабеть ручки и ножки, малыши отстают в развитии и не могут сидеть и ходить, а в самых тяжелых случаях атрофия мышц приводит к невозможности самостоятельно дышать и глотать. По прогнозам медиков Илья мог дожить максимум до 20-25 лет. Помочь ребенку со СМА может лишь генная терапия препаратом «Золгенсма». Одна инъекция стоит больше 2 млн долларов США.

Илья с родителями. Фото: smailik_iluwa

- Сбор на „Золгенсма“ шел очень долго и туго. Иногда за неделю мы собирали всего несколько тысяч рублей. За год нам пожертвовали 30 миллионов. Наши волонтеры писали миллиону различных фондов, знаменитостей, олигархов. Везде были отказы, но мы продолжали. В итоге нам удалось найти волшебника, который сдвинул сбор с мертвой точки. Сработал принцип семи рукопожатий: цепочка людей привела нас к Алишеру, - рассказывали родители ребенка.

Моргенштерн помог родителям Ильи собрать 52 миллиона рублей и закрыть сбор средств на самый дорогой в мире укол для ребенка-смайлика. В ноябре 2021 года в Москве в НИКИ педиатрии имени академика Вельтищева ребенку сделали заветный укол.

Илья уже ведет активный образ жизни. Он ежедневно занимается аквагимнастикой, которая необходима для укрепления его мышц. Все, кто близко знает мальчика, говорят о колоссальных переменах в нем. Ребенок стал уверенней и крепче, многие ранее недоступные вещи сейчас даются ему проще.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мальчик со СМА из Краснодара получит спасительный укол, за который боролись родители (подробнее)

На инъекцию для Вовы Сологуба собирали всем миром

Мальчику с тяжелым недугом собрали 121 млн на спасительный укол, но сделать его не дали

Марку Угрехелидзе со СМА отказано в постановке укола Zolgensma (подробнее)