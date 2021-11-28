Фото до и после укола за 168 млн рублей опубликовала мама мальчика, которому помог Моргенштерн

Кадр из видео канала MORGENSHTERN, youtube.com.

Около месяца Илюша Худоба с мамой провел в реабилитационном центре в Москве. Мальчику 11 ноября сделали дорогостоящий жизненно важный укол, которого ребенок ждал несколько лет. Эту дату теперь считают вторым днем рождения. На препарат стоимостью 168 млн рублей деньги собирали всем миром. Неоценимый вклад внес известный рэпер Моргенштерн.

Накануне стало известно, что мальчик вернулся в родной Тимашевск и восстанавливаться продолжит дома.

- Кто куда, а мы домой. Встречай, Тимашевск! – написала мама Илюши Евгения на фоне самолета в Instagram.

А позже семья опубликовала две фотографии Илюши – до и после долгожданного укола.

До и после. Фото: instagram.com/smailik_iluwa

Разница в снимках поражает. На одном – мальчик поникши смотрит в камеру, а на другом – у ребенка видна улыбка на лице и искрящиеся глаза. Все неравнодушные к судьбе Ильи, каждый день наблюдают за его новыми достижениями. И теплиться надежда того, что в ближайшее время ребенок сможет сам стать на ноги.

Напомним, у Илюши редкое генетическое заболевание – спинальная мышечная атрофия второго типа. Космическую сумму на препарат, который спасет жизнь ребенку, собирали несколько лет.

Прорыв произошел после того, как к сбору подключился Моргенштерн. Рэпер лично делал несколько переводов на счета мальчика в сумме в больше чем 10 млн рублей. А после сенсационных заявлений артиста всю сумму удалось собрать за пару месяцев. Алишер стал другом для Илюши. Он даже приезжал к нему в гости со своей невестой, чтобы проведать и привезти подарки.

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