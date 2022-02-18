Наследство заслуженного артиста России могло стать причиной обвинений его дочери в насилии

Суд признал музыканта виновным

Настоящая драма разворачивается в семье талантливого музыканта и в прошлом худрука знаменитого коллектива народных инструментов "Звезды Урала" Юрия Кравчука. В 2017 году заслуженный артист России переехал с женой и двумя младшими детьми на Кубань, начал преподавать в Кубанском институте культуры. Но спустя два года жена Юрия умерла от рака. И он остался один воспитывать детей.

А 20 января суд в Геленджике вынес ему обвинительный приговор в избиении 26-летней дочери. Алина Кравчук заявила об этом во всеуслышание, что отец - домашний тиран. И 8-летнего Колю и 14-летнюю Кристину нужно спасать, возможно, от психологической (если не физической) травмы на всю жизнь.

Между тем коллеги Юрия Кравчука не верят в его агрессивное поведение в отношении детей.

- А вы знаете, что эта девочка не так проста, как кажется?! Возможно, у нее другие цели совсем, - рассказал "КП" - Кубань" источник, пожелавший остаться анонимным, в окружении Кравчука.

Многим в институте культуры, где он работает, известно, что у Юрия Кравчука есть недвижимость. Он скопил за время заграничных гастролей неплохое состояние.

- Алина, видимо, желает завладеть его квартирами, вот и развела бучу, - говорит источник "КП" - Кубань".

Между тем о "многочисленных" квартирах старшая дочь-"бунтарка" ничего не знает.

- Мне смешно слышать в очередной раз, как наше общество отзывчиво на сигнал тревоги. И про квартиры слышать смешно. Буду знать, что они есть, - ответила "КП" - Кубань" на обвинения теперь уже в свой адрес Алина Кравчук.

По данным "Комсомолки", Алина отказалась от своей доли наследства после смерти матери в пользу брата и сестры. Чем был продиктован такой благородный жест, неизвестно. Но она благополучно живет в Екатеринбурге и переезжать в Краснодарский край не планирует.

Зато семейные разборки со старшей дочерью в присутствии 8-летнего Коли и 14-летней Кристины (имена несовершеннолетних изменены в интересах детей) попали на видео. И против этого уважаемому педагогу пока трудно что-либо противопоставить.

Приговор суда, ограничивший его в передвижениях на четыре месяца, пока не вступил в законную силу, Юрий собирается обжаловать его.

Однако, если апелляция сочтет его справедливым, музыкант может остаться без работы.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

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Суд в Геленджике вынес обвинительный приговор заслуженному артисту России за избиение дочери [эксклюзив kp.ru]