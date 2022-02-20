Стихия измывается над пляжами. Как после наводнения и штормов выглядит побережье Черного моря

Пляж в Лермонтово завален плавнями

Летом прошлого года на Кубань обрушились наводнения. Топило в основном курортные города. Больше всего досталось Туапсинскому району. В селе Лермонтово из-за непрекращающихся дождей горная река Шапсухо вышла из берегов. Участок федеральной дороги ушел под воду на метр, ее наполовину разрушило. Также ледяной поток разлился почти по всему населенному пункту. После случившегося трассу быстро восстановили, последствия устраняли около месяца.

В этом году стихия снова застала врасплох курортное село. Шторма продолжили измываться над пляжами. На берег бурными потоками выносило мусор, ветки, ломало огромные стволы деревьев.

Последствия природных буйств здесь можно наблюдать до сих пор. Пустые пляжи, грозный шум моря и пронизывающий холодный ветер. Пройдя по размытой тротуарной дорожке, перешагивая с плитки на плитку, которые разъехались в стороны, выходишь к морскому пирсу. С него открывается грустная зимняя картина: впереди раскуроченное и разломленное силой моря судно, дно другого затонувшего корабля видно сквозь толщу воды у берега, а на пляже собраны более десяти огромных куч с ветками и стволами деревьев, вдоль побережья разбросан мусор, часть – собрано в больших черных мешках.

Почистить и подготовить пляжи планируется к началу курортного сезона – к маю. А пока проезжающие мимо путешественники изредка проходят к морю, прокладывая сложные тропки между пластами вынесшего на берег плавника.

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