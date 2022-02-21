Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 21 февраля 2022 года: ситуация с заболеваемостью остается сложной

На Кубани количество заболевших COVID-19 каждый день варьируется от 3 до 4 тысяч. По данным на 21 февраля в регионе получено 3437 положительных результатов, среди инфицированных 220 - дети.

Самым зараженным стал Краснодар, здесь выявили 1167 зараженных. В антирейтинг попали Новороссийск и Сочи, здесь зафиксировано 204 и 202 заболевших. В Тихорецком районе положительный тест получили 163 человека.

В связи с непростой эпидобстановкой в крае продолжает действовать режим повышенной готовности. Жителям и гостям Кубани необходимо пользоваться средствами индивидуальной защиты – масками, перчатками.

Прививочная кампания продолжается. Медики настаивают о вакцинации, это единственный способ побороть заразу. На сегодняшний день прививку от COVID-19 сделали более 3 млн жителей Кубани.

КОНКРЕТНО

Коронавирус в Краснодаре на 21 февраля

В Краснодаре за сутки COVID-19 заболели 1167 человек.

Коронавирус в Анапе на 21 февраля

В Анапе получено 75 положительных тестов

Коронавирус в Сочи на 21 февраля

В Сочи зарегистрировали 202 новых пациента

Коронавирус в Геленджике на 21 февраля

В Геленджике коронавирусом заразились 46 человек

Коронавирус в Туапсе на 21 февраля

110 новых результатов получено в Туапсинском районе

Коронавирус в Ейске на 21 февраля

В Ейском районе за сутки COVID-19 заболели 36 человека