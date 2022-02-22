Председатель СПЧ в Краснодарском крае Андрей Зайцев: Кубань исторически связана с ЛНР и ДНР

Кубань и ЛДНР исторически связаны. Фото: ikkk.ru

Председатель Совета при губернаторе Краснодарского края по развитию гражданского общества и правам человека Андрей Зайцев поддержал признание ЛДНР. По его мнению, в данном вопросе восторжествовала историческая справедливость, что также отмечал Владимир Путин в своем обращении к нации.

- Юго-восток Украины – это условное понятие. Поскольку украинскими эти области стали благодаря советской власти. Ранее это были земли войска Донского и считались исконно русскими территориями, - рассказал «КП»-Кубань» Андрей Зайцев.

По словам председателя СПЧ Кубани, Краснодарский край исторически связан с Луганской и Донской республиками. Поэтому жители региона всегда с особым вниманием следили за развитием событий на юго-востоке Украины, а в 2014 году радушно приняли первую волну беженцев.

- Там живут наши люди, наши братья и родственники, которые хотят мирной жизни. Поэтому я приветствую признание ЛДНР, - отметил Зайцев. - Самое главное – это то, что будет прекращено кровопролитие там, где живет русское население. Ввязываться в открытое вооруженное противостояние с нашей страной никто не будет. Те ограниченные конфликты и перестрелки, которые тянулись до этого времени, также сойдут на нет.

Ранее «Комсомольская правда»-Кубань рассказывала, что Краснодарский край выиграет от независимости в ДНР и ЛНР. Политолог и экономист Роман Иноземцев прокомментировал последние важные события.

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