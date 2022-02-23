Упадем с высоты. Когда в Краснодарском крае снова похолодает

В Краснодарском крае вновь похолодает. Фото: Оксана КАДОЧНИКОВА

Жители Краснодарского края в этом году ждут весну, как никогда. Снежная и пасмурная зима стала настоящим испытанием для региона. Сугробы росли в 1,5-2 метра в высоту, а после таяли и топили все вокруг. Природные катаклизмы, наконец, в прошлом, но тепло и солнце не спешат устанавливаться на Кубани. После потепления, пик которого придется на 23 февраля, температура воздуха начнет резко снижаться и пойдут дожди.

- Погода изменится к выходным. Над регионом появятся массивы дождевой облачности, они принесут с собой осадки. Будет пасмурно, поэтому приток солнечного тепла приостановится, температура понизится до +8 градусов. Но и эти значения выше обычных показателей для конца зимы, - рассказала «КП» - Кубань» замначальника отдела территориального центра мониторинга и прогнозирования ЧС Краснодарского края Юлия Гайдай.

По предварительным данным синоптиков, весна на Кубань не ворвется вместе с календарем. В дневные часы 1 и 2 марта столбики термометров едва дотянутся до +10 градусов, ночью будет значительно холоднее - от +1 до +6 градусов. В горах и вовсе пойдет мокрый снег. Но осадки грозят только восточной половине Краснодарского края.

- При этом северо-восточный ветер усилится, порывы достигнут 23 метров в секунду, - отметила Гайдай.

На Черноморском побережье ветер будет жестче - до 25 метров в секунду. В Новороссийске он разыграется до 30 метров в секунду.

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