Краснодар
ФотоCovid-19 на КубаниВидеоСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКоронавирусОлимпиада 2022КолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ФотоCovid-19 на КубаниВидеоСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКоронавирусОлимпиада 2022КолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+11°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество
Эксклюзив kp.rukp.ru
24 февраля 2022 8:11

«Берем справки, полетим позже»: что происходит в аэропорту Краснодара после отмены рейсов из-за спецоперации в Донбассе

Что происходит в аэропорту Краснодара после закрытия
Авторы (2):
Евгения ХИЛЬКО
Евгения ХИЛЬКО
Оксана КАДОЧНИКОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Что происходит в аэропорту Краснодара после закрытия 24 февраля.

Что происходит в аэропорту Краснодара после закрытия 24 февраля.

Фото: Оксана КАДОЧНИКОВА

Ранним утром 24 февраля аэропорт Краснодара прекратил работу. С 04:47 минут воздушная гавань официально считается закрытой. Ограничения ввели по требованию авиации России. Зону для полетов признали небезопасной. Пассажирам и встречающим настоятельно рекомендовали не приезжать в воздушную гавань до снятия запрета. Корреспондент «КП» узнала, что происходит в аэропорту Краснодара после закрытия.

Сейчас внутри аэровокзала десятки людей. Это пассажиры, чьи рейсы отменили. Многие не следили за новостной повесткой и узнали о закрытии аэропорта уже, когда приехали на регистрацию.

Многие пассажиры об отмене рейсов узнали уже в аэропорту.

Многие пассажиры об отмене рейсов узнали уже в аэропорту.

Фото: Оксана КАДОЧНИКОВА

- Я приехала из Новороссийска утром. Собиралась во Владивосток домой, здесь была на зимовке, - рассказывает «Комсомольской правде» - Кубань» Наталья, летевшая во Владивосток. - Я сейчас думаю, как лучше поступить. Снять жилье и подождать неделю, пока не откроется аэропорт, или же взять билеты на поезд.

После отмены рейсов многие решают отправиться до пункта назначения поездом.

После отмены рейсов многие решают отправиться до пункта назначения поездом.

Фото: Оксана КАДОЧНИКОВА

Еще две пенсионерки приехали в Краснодар из Белореченска. У женщин был запланирован рейс в Магадан. Но после закрытия аэропорта они решили с полетами повременить. Сейчас они, как и десятки других людей стоят в очереди, чтобы получить специальную справку об отмене рейса. Людям на руки выдают квиток с печатью, который подтверждает - полет официально отменен.

В зоне досмотра никого.

В зоне досмотра никого.

Фото: Оксана КАДОЧНИКОВА

- Этот документ дает возможность полететь позднее, то есть после 2 марта. До этой даты будет закрыт аэропорт. Сразу после можно приехать в аэропорт, обменять билет на новый и добраться до пункта назначения, - разъясняет сотрудница аэровокзала. - Получить такую справку можно и онлайн - например, те, кто приобретал билеты на сайте, могут заказать ее в электронном виде.

Люди стоят в очереди, чтобы получить справку об отмене рейса.

Люди стоят в очереди, чтобы получить справку об отмене рейса.

Фото: Оксана КАДОЧНИКОВА

Стоит сказать, что в очереди немало тех, кто хочет вернуть деньги за билет.

- Мы приехали в гости к родным. Сегодня должны были полететь домой, рейс был утренний, но мы уже не успели - аэропорт закрылся. В итоге сейчас поедем обратно. Решили полет свой отменить, будем возвращать деньги. Нам сказали, что перечислят полную сумму, что мы заплатили за билеты. Правда, средства придут в течение 30 дней, - говорит семья из Краснодара, летевшая в Сургут.

Людей в аэропорту много, однако с каждым часом зал пустеет.

Людей в аэропорту много, однако с каждым часом зал пустеет.

Фото: Оксана КАДОЧНИКОВА

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

В аэропортах Краснодара и Анапы приостановлены полеты

Зона полетов признана небезопасной (подробнее)

Общество: ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯ