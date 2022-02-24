«Берем справки, полетим позже»: что происходит в аэропорту Краснодара после отмены рейсов из-за спецоперации в Донбассе

Что происходит в аэропорту Краснодара после закрытия 24 февраля. Фото: Оксана КАДОЧНИКОВА

Ранним утром 24 февраля аэропорт Краснодара прекратил работу. С 04:47 минут воздушная гавань официально считается закрытой. Ограничения ввели по требованию авиации России. Зону для полетов признали небезопасной. Пассажирам и встречающим настоятельно рекомендовали не приезжать в воздушную гавань до снятия запрета. Корреспондент «КП» узнала, что происходит в аэропорту Краснодара после закрытия.

Сейчас внутри аэровокзала десятки людей. Это пассажиры, чьи рейсы отменили. Многие не следили за новостной повесткой и узнали о закрытии аэропорта уже, когда приехали на регистрацию.

Многие пассажиры об отмене рейсов узнали уже в аэропорту. Фото: Оксана КАДОЧНИКОВА

- Я приехала из Новороссийска утром. Собиралась во Владивосток домой, здесь была на зимовке, - рассказывает «Комсомольской правде» - Кубань» Наталья, летевшая во Владивосток. - Я сейчас думаю, как лучше поступить. Снять жилье и подождать неделю, пока не откроется аэропорт, или же взять билеты на поезд.

После отмены рейсов многие решают отправиться до пункта назначения поездом. Фото: Оксана КАДОЧНИКОВА

Еще две пенсионерки приехали в Краснодар из Белореченска. У женщин был запланирован рейс в Магадан. Но после закрытия аэропорта они решили с полетами повременить. Сейчас они, как и десятки других людей стоят в очереди, чтобы получить специальную справку об отмене рейса. Людям на руки выдают квиток с печатью, который подтверждает - полет официально отменен.

В зоне досмотра никого. Фото: Оксана КАДОЧНИКОВА

- Этот документ дает возможность полететь позднее, то есть после 2 марта. До этой даты будет закрыт аэропорт. Сразу после можно приехать в аэропорт, обменять билет на новый и добраться до пункта назначения, - разъясняет сотрудница аэровокзала. - Получить такую справку можно и онлайн - например, те, кто приобретал билеты на сайте, могут заказать ее в электронном виде.

Люди стоят в очереди, чтобы получить справку об отмене рейса. Фото: Оксана КАДОЧНИКОВА

Стоит сказать, что в очереди немало тех, кто хочет вернуть деньги за билет.

- Мы приехали в гости к родным. Сегодня должны были полететь домой, рейс был утренний, но мы уже не успели - аэропорт закрылся. В итоге сейчас поедем обратно. Решили полет свой отменить, будем возвращать деньги. Нам сказали, что перечислят полную сумму, что мы заплатили за билеты. Правда, средства придут в течение 30 дней, - говорит семья из Краснодара, летевшая в Сургут.

Людей в аэропорту много, однако с каждым часом зал пустеет. Фото: Оксана КАДОЧНИКОВА

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

В аэропортах Краснодара и Анапы приостановлены полеты

Зона полетов признана небезопасной (подробнее)