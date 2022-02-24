Как сдать билеты на отмененные из-за спецоперации рейсы в Краснодаре. Фото: Оксана КАДОЧНИКОВА

24 февраля официально был закрыт Международный аэропорт Краснодара. Воздушная гавань не принимает самолеты, приостановлена и отправка рейсов. Такие ограничения будут действовать минимум неделю - до 2 марта. «КП» - Кубань» узнала, как сдать билеты на отмененные из-за спецоперации рейсы в Краснодаре.

Все пассажиры, которые планировали вылететь из аэропорта в даты начиная с 24 февраля могут перенести свой полет либо вернуть деньги. Для этого прежде всего необходимо получить справку об отмене полета. Данный документ выдается на стойке информации внутри аэропорта. На данный момент в зале ожидания открыли сразу четыре стойки, чтобы избежать большого скопления людей.

В документе, заверенном подписью и печатью, содержится основная информация: номер рейса, время вылета и причина отмены. Самое главное убедитесь, что на листке стоит печать. С этим официальным подтверждением человек впоследствии может получить билет на новые даты. Для этого нужно будет обратиться в кассу аэропорта.

- Этот документ дает возможность полететь позднее, то есть после 2 марта. До этой даты будет закрыт аэропорт, - разъясняет «Комсомольской правде» - Кубань» сотрудница аэровокзала. - После 2 марта можно приехать в аэропорт, обменять билет на новый и добраться до пункта назначения.

Также уточняется, что получить такую справку можно и онлайн. Для этого нужно зайти в личный кабинет авиакомпании, где приобретался билет. Там как раз можно заказать документ в электронном виде.

Те, кто свой полет решит отменить, могут вернуть деньги за билет. Как удалось узнать «КП» - Кубань», людям перечислят 100% стоимость. Правда, средства могут прийти не сразу - ждать возврата нужно будет в течение 30 дней.

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