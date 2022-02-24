Усилена безопасность, пустили бесплатные автобусы. Что происходит на курортах Краснодарского края после объявления спецоперации на Донбассе

Всем пассажирам, которые не смогли улететь, оказывают помощь. Фото: Оксана КАДОЧНИКОВА

С раннего утра небо над Кубанью очистили - самолеты больше не летают. Приостановлено и судоходство в Азовском море. Мера эта вынужденная - ограничения ввели с целью безопасности. Что происходит на курортах Краснодарского края после объявления спецоперации на Донбассе.

Те, кто приехал в Краснодарский край на отдых или заработки, в ближайшее время смогут вернуться домой альтернативным транспортом. Жизнь туристам облегчили - пустили дополнительные поезда. Кроме того, зафиксировали цены на билеты, так что втридорога покупать их не придется.

Для тех же, кто только собирался домой, есть вариант повременить с поездкой. Отели на курортах Краснодарского края будут бесплатно продлевать проживание тем туристам, кто уже у них живет и должен улетать.

- Учреждения санаторно-курортного комплекса готовы продлить сроки размещения людей, которые у них проживали, до 3 марта (до 2-го числа официально действует ограничение на работу аэропорта - Авт.), - сообщили в администрации Анапы. - Выезд организованных групп детей в ближайшее время не планируется.

Вокзал в Анапе работает без сбоев. Фото: администрации Анапы.

Кроме того, не оставят без внимания и отдыхающих и в Геленджике.

- Подавляющее большинство туристов до курорта добиралось на личном транспорте. - уточняют в мэрии курорта. - Если потребуется помощь туристам, которые не смогли вовремя вылететь из Геленджика, она будет оказана.

В Сочи на данный момент находится наибольшее количество отпускников. Многие приехали отдохнуть не только на море, но и в горах. В общей сложности на курорте сейчас - 84 тысячи туристов. Большое количество именно семей с детьми находится в городе. Но, напомним, аэропорт в Адлере продолжает свою работу.

- На данный момент по сообщению аэропорта Сочи из 76 отменено 28 рейсов по инициативе авиакомпаний, - сказал мэр города Алексей Копайгородский. - Это рейсы в Краснодар, Ростов и Москву.

Авиакомпании, по словам главы Сочи, работают с пассажирами, ведут разъяснительную работу.

- Автобусы развозят пассажиров, которые прибыли в аэропорт, в подготовленные заранее гостиницы, - уточняет Алексей Копайгородский.

Отметим, что спокойная обстановка сейчас не только на курортах, но и в столице Кубани.

- Все системы жизнеобеспечения города работают штатно, но с усилением мер антитеррористической безопасности, - сказал глава Краснодара Андрей Алексеенко.

Из-за закрытия аэропорта пассажирам рекомендуют использовать железнодорожный транспорт. Вокзалы «Краснодар-1» и «Краснодар-2» работают по расписанию - никаких сбоев нет.

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