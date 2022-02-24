Санатории Анапы продлят сроки проживания туристов из-за отмененных рейсов до 3 марта

Туристам окажут любую помощь. Фото: Виталий КАРНАУХ

Аэропорт Анапы с 24 февраля закрыт из-за небезопасности полетов. Сейчас с теми туристами, кто не смог вылететь сегодня домой, ведется разъяснительная работа. На курортах открыты мобильные приемные транспортной прокуратуры.

Отдыхающие могут добраться до дома на поездах. Их количество уже увеличено. Будут добавлены рейсовые автобусы из города. Взять билеты можно в кассах железнодорожного вокзала. Также на курорте работают специализированные бюро по трем адресам:

– Анапский автовокзал, ул. Красноармейская, 11, тел. 8-86133-56897

– «Спутник», ул. Крымская, 77, тел. 8-86133-42254

– «Меридиан», ул. Крымская, 170, тел. 8-86133-40427.

Санатории Анапы готовы продлить сроки проживания отдыхающих до 3 марта для своих гостей.

- В настоящее время на территории города-курорта находятся 5 тысяч отдыхающих. Никто из них не останется без внимания и поддержки, - рассказали в пресс-службе курорта. - Выезд организованных групп детей в ближайшее время не планируется.

На базе Муниципального центра управления работают горячие линии для туристов. За помощью можно обратиться по номерам 8-86133-28974 и 8-86133-28995.

Также на курорте усилены меры антитеррористической безопасности.

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Публикуем телефон горячей линии (подробности)