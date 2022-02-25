«Отель в Стамбуле попросил двойную плату». Как краснодарцы, застрявшие в Турции из-за отмены рейсов, будут возвращаться домой

Краснодарцы не смогли вылететь своими рейсами домой. Фото: sadovnichaya

Пролив Босфор, ароматный кофе и яркие восточные базары. Поездка в Стамбул – это всегда событие. А еще получилось целое событие вернуться домой, в Краснодарский край. Аэропорты Краснодара, Анапы и Геленджика закрыты до 2 марта из-за спецоперации в Донбассе. 24 февраля Росавиация закрыла южные воздушные ворота. Краснодарцы Ярослав и Екатерина Потаповы в Стамбуле проводят отпуск. О том, что аэропорт в кубанской столице закрыт до 2 марта, они узнали из СМИ. А им на днях возвращаться домой. Поэтому они продлили на сутки отель и стали искать варианты добраться в Краснодар.

- Отель, где мы живем, попросил двойной чек за продление на сутки, - сообщили Екатерина.

Екатерина и Ярослав будут добираться до родного города на перекладных. Но другого выбора у них нет.

- Мы не знаем, как будем добираться. Очевидно, многие решения зависят не от нас, но пока у нас есть билеты в Москву. В столице будем 26 февраля. Хотя бы туда долететь, а дальше будем смотреть по ситуации, - отметила Екатерина.

Генеральный директор телекомпании «Краснодар» Максим Жмутский с семьей в это время тоже находился в Стамбуле. Долгожданные выходные с детьми подходили к концу, когда журналист узнал, что аэропорт в Краснодаре их не примет.

- Мы полдня созванивались с разными авиакомпаниями, пытались найти хоть какие-то билеты на южные направления нашей Родины. В итоге полетим в Грозный. Будем там днем 25 февраля, и оттуда отправимся в Краснодар, - сообщил Жмутский на своей странице в Instagram.

Сам Максим выразил надежду, что семейный отпуск закончится благополучно.

Ранее «Комсомольская правда»-Кубань» рассказывала, что весть о закрытом небе застала в воздухе туристов, летевших в Сочи. Работу воздушной гавани на курорте не ограничили, но график прилетов и вылетов сильно сдвинут.

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Однако с билетами на ближайшие дни крайне сложно (подробности)