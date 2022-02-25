Аэропорт Сочи станет временным хабом для пассажиров отмененных из-за спецоперации рейсов

Аэропорт Сочи возобновил свою работу. Фото: Олег УМАРОВ

В связи со спецоперацией в ДНР ввели ряд ограничений на полеты. После чего по решению Оперативного штаба была остановлена работа многих аэропортов. В этот список вошли Геленджик, Симферополь, Элиста, Анапа, Краснодар, Брянск, Белгород, Курск, Липецк, Воронеж и Ростов-на-Дону. Остальные аэропорты России, включая международные, работают в штатном режиме. Все воздушные судна облетают территории ДНР и ЛНР. В связи с этим увеличивается время пребывания в воздухе.

Как ранее сообщила «Комсомольская правда-Кубань», для упрощения перевозки пассажиров в Сочи был организован бесплатный шаттл. Два автобуса ходят с периодичностью в 30 минут. У пассажиров есть возможность бесплатно добраться из международного аэропорта Сочи до железнодорожного вокзала Адлера.

Два автобуса ходит с периодичностью в 30 минут. Фото: пресс-служба администрации Сочи.

Но на 25 февраля, как удалось узнать «КП»-Кубань», аэропорт Сочи возобновил свою работу. Только теперь время полета увеличилось из-за спецоперации в Донбассе.

Авиакомпании России порекомендовали перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам. Теперь в аэропорт Сочи перевозят людей, которые планировали прибыть в Симферополь, Геленджик, Анапу или Краснодар. Также из аэропорта Сочи теперь можно и вылететь пассажирам, которые ранее хотели отправиться из вышеперечисленных городов.

- Также для перевозки данных пассажиров могут быть использованы аэропорты Ставрополя и Минеральных Вод, - сообщает пресс-служба международного аэропорта Сочи.

Как выяснила «КП»-Кубань», авиакомпании полностью могут вернуть денежные средства из-за отмены рейсов и введения альтернативных маршрутов. Или же авиакомпания может предоставить возможность приобрести билеты на другие даты.

- Пассажирам, имеющим авиабилеты на рейсы в указанные аэропорты на период до 2 марта 2022, следует обратиться в авиакомпанию, - подчеркивают в пресс-службе международного аэропорта Сочи.

Кроме того, авиакомпаниям было рекомендовано переоформлять билеты на рейсы других перевозчиков. При условии, что будут свободные места. Переоформление будет с использованием механизма FIM (Flight Interruption Manifest — манифест прерванного полёта). Всем аэродромам дали указания проводить усиленную работу с пассажирами отмененных рейсов.

Все средства размещения идут навстречу. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Если же туристы не хотят вылетать со сложившейся ситуацией, то все средства размещения идут навстречу. Как ранее сообщила «Комсомольская правда-Кубань», повышение цен на гостиничный сервис не наблюдается. Также большинство отельеров предоставляют своим гостям услугу позднего выезда. Все отели и гостиницы продолжают работу в штатном режиме.