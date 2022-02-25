Будут ли задержки? В кубанском отделении Почты России объяснили, как доставят посылки из-за закрытия аэропортов

Посылки могут задержаться из-за отмены авиасообщения. Фото: Евгения ГУСЕВА

Сроки доставки отправлений могут быть увеличены из-за остановки авиасообщения в городах Кубани. Маршруты уже перестраиваются, чтобы посылки и письма были доставлены вовремя. Об этом «КП»-Кубань» рассказали в пресс-службе УФПС Краснодарского края АО «Почта России».

- Мы прикладываем все усилия для того, чтобы сделать временные маршруты оптимальными и минимально увеличивающими время почтового груза в пути. Сортировочные центры работают без перебоев, - отметили в госкомпании.

Сейчас жители Краснодарского края не могут отправлять посылки на Украину из-за остановки работы Укрпошты.

- Решения по возможности доставки уже принятых отправлений будут приняты в ближайшее время, - заявили в пресс-службе.

В среднем за год обмен отправлений с Украиной составляет около 11 500. Это входящие и исходящие посылки, письма и мелкие пакеты.

Ранее «КП»-Кубань» рассказывала, что аэропорт Сочи станет временным хабом для пассажиров отмененных из-за спецоперации рейсов. Полеты приостановили из Краснодара, Анапы, Геленджика и Симферополя.

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