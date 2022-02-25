На входе и в залах - толпы: как аэропорт Сочи стал главными воздушными воротами юга России

Людей очень много Фото: Олег УМАРОВ

Сочинский аэропорт пустовал недолго. Непривычная обстановка для одной из самых посещаемых воздушных гаваней в России царила ровно сутки до 25 февраля. Утром накануне Росавиация своим распоряжением закрыла небо над Краснодарским краем, Ростовом, Крымом, Волгоградом, Воронежем, Липецком из-за начала спецоперации вооруженных сил РФ в Донбассе. Под запрет на вылет и прилет по соображениям безопасности оказались все аэропорты крупных городов на юге страны. Все, кроме Сочи.

Аэропорт стал пересадочным узлом Фото: Олег УМАРОВ

Курорт продолжил принимать самолеты из разных уголков России и зарубежья. Однако несколько рейсов все же были отменены или задержаны на несколько часов.

- Аэропорт Сочи работает в штатном режиме. Каких-либо отклонений, ограничений со стороны аэропорта и федеральных властей у нас нет. В настоящее время наблюдаются задержки с отправлением и прибытием воздушных судов. Это связано с тем, что авиакомпании вынуждены согласовывать новые маршруты, которые дольше по времени и, соответственно, их прибытие в аэропорт Сочи задерживается, - говорил накануне "КП" - Кубань" управляющий директор международного аэропорта Сочи Алексея Комарова.

Однако уже тогда было принято решение сделать на время аэропорт в Сочи своеобразным транспортным узлом. К утру 25 февраля сюда направили рейсы, следовавшие в Симферополь, Геленджик, Анапу, Краснодар и другие города.

- На входе пришлось отстоять длинную очередь. Как в разгар турсезона. А внутри все скамейки в зале ожидания заняты, будто ты в каком-нибудь Шереметьево, - говорит "КП" - Кубань" пассажир рейса до Самары. - Должен был лететь из Анапы, но все поменялось. Теперь, вот, из Сочи лечу.

- Из-за отмены рейсов и введения альтернативных маршрутов, авиакомпаниям даны поручения организовать возврат денег за авиабилеты в полном объеме, либо предоставить возможность перебронировать билеты на последующие даты или альтернативные маршруты. Пассажирам, имеющим авиабилеты на рейсы в указанные аэропорты на период до 02 марта 2022, следует обратиться в авиакомпанию, - говорится в специальном распоряжении Росавиации. - Кроме того, авиакомпаниям рекомендовано оформлять билеты на рейсы других авиакомпаний при наличии свободных мест с использованием механизма FIM (Flight Interruption Manifest — манифест прерванного полёта). Аэропортам даны указания совместно с авиакомпаниями усилить работу с пассажирами отмененных рейсов.

Пока никаких задержек самолетов в аэропорту Сочи нет. Предполагается, что в авральном режиме он будет работать до 2 марта.

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