Магический развод на деньги: жертвы отдают гадалкам сотни тысяч рублей ради снятия порчи и еще большего богатства

Как доверчивые люди остаются без денег Фото: Иван ВИСЛОВ

Исследователи отмечают, что к ворожеям, целителям, магам и гадалкам обращается до 80% жителей страны. При этом клиентов не интересует образование собеседника, они глубоко убеждены в сверхспособностях таких «профессионалов». Особенно, если психологическим путем им удается что-то правдивое рассказать о вашей жизни.

Так, например, в Краснодарском крае такие услуги тоже пользуются большим спросом. Но мошенники не остаются безнаказанными.

В Славянске-на-Кубани вычислили 55-летнюю гадалку из Ставропольского края. Она разводила местных жителей на деньги. Одной из клиенток пообещала сделать приворот на собственного мужа, чтобы тот крепче любил и на всякий случай ни к кому больше не ушел.

- Гадалка Матрена в октябре 2021 года в одной из соцсетей выложила объявление об оказании услуг психологической помощи с использованием магических воздействий. Жительница Славянска-на-Кубани пожелала наладить отношения со своим супругом. Но сеансы не помогли, поэтому она обратилась в полицию, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Женщина отправила свои и мужа фотографии, якобы для магических сеансов. В свою очередь, Матрена на протяжении месяца убеждала клиентку в действенности проводимых обрядов и ритуалов. Вместе с тем для усиления магических чар, снятия порчи, которая якобы наложена с использованием «кладбищенской земли», а также для очищения ауры ее мужа, местная жительница перечислила ведунье более 52 тысяч рублей. Эксперименты оказались безрезультатны.

55-летнюю Матрену повязали силовики. В ближайшее время ее осудят по статье «Мошенничество с причинением значительного ущерба».

Другая история произошла в кубанском городе Абинске. Там лжецелительница оказывала услуги якобы с помощью своих сверхспособностей: снимала черные заклятья, ставила защиту, делала обряды на удачу. Так, убеждениями она выманила полмиллиона рублей у клиентки за снятие порчи.

- 50-летняя обвиняемая под предлогом снятия порчи в течение нескольких месяцев похищала у местной жительницы деньги и ювелирные изделия. Ущерб составил более 545 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Сейчас лжецелительница также проходит по статье «Мошенничество».

Три года назад на Кубани 30-летняя приезжая из ближнего зарубежья обманула девочку-подростка. Колдунья встретила школьницу на улице и рассказала про порчу, под воздействием которой находятся ее родители.

- Женщина убедила девочку, что деньги и ювелирные изделия позволят избавиться от негативного влияния. Школьница из благих намерений вынесла из дома 115 тысяч рублей и драгоценностей на 92 тысячи рублей. Все это богатство девочка завернула в белое полотенце и передала женщине для «очищения», - сообщали в пресс-службе ГУ МВД по региону.

После ритуала колдунья отдала подростку две монеты и пояснила, что обряд сработает, когда они поменяют цвет. Тогда же она пообещала вернуть деньги и украшения. Но монеты до сих пор остаются прежнего цвета.