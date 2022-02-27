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Здоровье26 февраля 2022 22:00

Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 27 февраля 2022 года: наблюдаются качели заболеваемости

Последние новости по коронавирусу на Кубани на 27 февраля
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
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Последние новости по коронавирусу на 27 февраля

Последние новости по коронавирусу на 27 февраля

По данным за последние сутки, на Кубани COVID-19 заболели 2768 человек, в том числе 182 ребенка.

В Краснодаре коронавирусом заболели 677 человек, в Новороссийске - 156, в Динском районе - 143, в Усть-Лабинском -118, в Сочи - 115.

С начала периода наблюдений в Краснодарском крае зарегистрирован 781 случай заболевания новой коронавирусной инфекцией, вызванной измененными вариантами вируса, в том числе 310 – штаммом «омикрон». «Омикрон» начали наблюдать с этого года. С начала 2022 года направили на секвенирование 2380 проб для обнаружения измененных вариантов вируса. Из них 62% составил «омикрон». 38% – индийский штамм (188 случаев).

В связи с непростой эпидобстановкой в крае продолжает действовать режим повышенной готовности. Жителям и гостям Кубани необходимо пользоваться средствами индивидуальной защиты – масками, перчатками.

В Краснодарском крае получили прививку более 3 млн взрослых. Продолжается вакцинация детей 12-17 лет. Медики настаивают на вакцинации, это единственный способ побороть заразу. На сегодняшний день прививку от COVID-19 сделали более 3 млн жителей Кубани.

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