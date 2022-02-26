Как во время карантина: что происходит в аэропорту Анапы спустя два дня после закрытия из-за спецоперации

Таких пустых залов ожидания сотрудники аэропорта не видели два года. Фото: Евгения ХИЛЬКО

Аэропорт Анапы опустел за несколько часов после официального запрета Росавиации на прилет и вылет воздушных судов. Вот уже два дня обстановка внутри воздушной гавани не меняется. Официально аэровокзал работает – двери открыты, сотрудники встречают каждого и, как прежде, проверяют металлоискателем, багаж – проходит через рентген. Здесь никаких отступлений от правил. Вот только никаких путешественников там уже, естественно, нет. Из досмотренных – только корреспондент «КП», приехавший увидеть, что происходит в аэропорту Анапы спустя два дня после закрытия из-за спецоперации.

В основном зале ожидания – ни души. Все кресла, обычно занятые улетающими пассажирами, пусты. В дополнительной зоне, где люди ждут свой рейс, тоже никого. Такая же картина была ровно два года назад, когда в России ввели карантин из-за коронавирусной инфекции.

Около здания аэропорта обычно десятки машин такси - сейчас никого. Фото: Евгения ХИЛЬКО

Информационное табло «горит», как и прежде, но ни один рейс на нем не высвечивается – столбцы вылета и прилета не заполнены.

На информационном табло тоже пусто - ни одного рейса на вылет и прилет не значится. Фото: Евгения ХИЛЬКО

Стойки регистрации закрыты, но работает справочное бюро. Слухи о том, что возобновить полеты могут раньше намеченной даты, на аэровокзале не подтверждают.

- Самая актуальная информация была озвучена ранее и пока не менялась. Работа аэропорта приостановлена до 2 марта включительно, - говорит девушка на стойке информации. – Остальные вопросы пассажирам лучше узнавать у представителей авиакомпании и доверять только официальным источникам.

Стойки регистрации закрыты. Фото: Евгения ХИЛЬКО

В связи с закрытием аэровокзалов «Российские железные дороги» ввели дополнительные поезда из Адлера, Анапы, Новороссийска, Сочи и других городов юга России. Кроме того, увеличено количество рейсов.

А еще для жителей южных регионов запущены мультимодальные перевозки по единому билету. Начиная с 26 февраля через Анапу пустят железнодорожные и автобусные рейсы в Крым.

- Отправляться они будут от железнодорожной станции Анапа в 08:30 и 13:00, а прибывать в Симферополь – в 12:30 и 17:00 соответственно, - говорят в мэрии курорта. - В обратном направлении из Симферополя автобусы стартуют в 09:00 и 11:00 и прибывают в Анапу в 13:00 и 15:00.

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