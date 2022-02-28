Космический корабль. Сергей Галицкий вызвал оторопь у краснодарцев новой базой ФК «Краснодар»

У нее не будет аналогов ни в России, ни в мире Фото: Евгений Таранжин

Сергей Галицкий строит без остановки. Он сдает объекты не реже, чем кубанские застройщики. Он возводит все подряд: от новой очереди парка Краснодара до базы футбольного клуба.

Новый дом для игроков появится на берегу озера Четук. Это Республика Адыгея, или 15 минут езды от Краснодара в сторону Черного моря.

Ранее в социальных сетях уже гуляли фото базы. На кадрах, сделанных Евгением Таражиным, были видны две огромные «стекляшки». Внешне они напоминали виллы голливудских звезд: окна в пол, огромные террасы и вид на озеро. За такие пейзажи люди готовы платить миллионы рублей.

На снимках были два объекта. Высота каждого – четыре этажа. Вместо бетонных перегородок – панорамные окна, вместо зеленого газона – терраса с видом на озеро.

Как стало известно «КП» – Кубань», созданием проекта занималось петербургское архитектурное бюро RYMAR archistudio. Оно создавало интерьеры для ресторана и кафе в парке Сергея Галицкого, стадиона «Краснодар» и старой базы «быков».

Также над проектом работала группа AGC Glass Russia. Ее задачей было создать современный комплекс для футболистов. Чтобы они могли «концентрироваться на работе и полноценно отдыхать».

Помимо двух коттеджей, вилла имеет главный корпус, а окна в пол стирают грань между природой и архитектурой. Они дополняют внутренние интерьеры здания.

Внешне новая база ФК «Краснодара» похожа на огромный космический корабль. Возведение объекта находится на финише. Уже скоро вилла примет первых гостей – игроков ФК «Краснодар».