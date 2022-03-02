В Адыгее на кордоне Гузерипль построят эколого-туристский комплекс

Территория заповедника сможет радовать не только своими красотами. Фото: kavkazzapoved.ru

Для развития туристского потенциала республики идет активное взаимодействие с Кавказским заповедником. В течении трех лет на кордоне Гузерипль построят визит-центр, кемпинг, а также скалодром.

Глава республики отметил, что Адыгея - один из самых экологически чистых и благополучных регионов страны. И задачей ставит сберечь уникальную экосистему региона для следующих поколений.

Заповедник занимает внушительную территорию республики Его площадь составляет около 300 гектаров. Каждый год его приезжают посетить огромное число туристов. Людям интересно увидеть новые маршруты, посетить экологические туры.

-Поэтому мы активно взаимодействуем с заповедником в вопросах его развития, -сообщил «Комсомольской Правде» -Кубань» Мурат Кумпилов. - На кордоне Гузерипль уже многое сделано для привлечения туристов. Построены вольерный комплекс, маршрут «Тропа леопарда», отремонтирован музей и действует веревочный парк.

Территория заповедника сможет радовать не только своими красотами. Здесь также ожидается проведение событийных мероприятий.

По словам директора Кавказского государственного природного биосферного заповедника Сергея Шевелева, до 2025 года на кордоне проложат новые маршруты. Как экскурсионный объект восстановят гидроэлектростанцию и первое помещение на кордоне.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», развитие Гузерипля играет важную роль в общей концепции туристского кластера с экокурортом «Лагонаки». Это знаменитый 30 маршрут «Через горы к морю» продолжительностью 14 дней . Начало движения — у базы «Горная» в Адыгее, окончание — в Дагомысе.

Предполагается, что новый комплекс с летним лагерем, смогут дать новое дыхание развитию туризма. А также привлекут любителей активного отдыха.

Помимо этого на территории нового экокомплекса планируется проведение проектов для молодежи и волонтеров. Такими являются добровольческий проект «Сохраним корни» и слёт молодежи «Фишт».

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