«Лаго-Наки - не горнолыжный курорт!»: экологи протестуют против возможной стройки в Кавказском заповеднике

Экологи опасаются, что из-за стройки не удастся сохранить наиболее ценные участки плато. Фото: kavkazzapoved.ru

В середине марта 2021 года было подписано распоряжение, которое стало поводом для жарких споров. Документ разрешает создать биосферный полигон на территории Кавказского заповедника. Его площадь более 17 тысяч гектаров. Как говорят в Минприроды России, нужно это для развития экологического туризма в Адыгее. Защитники природы тут же вспомнили о планах властей республики по созданию курорта. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов рассказывал об этом весной в 2020-м.

- Без создания горнолыжного курорта на части территории плато Лаго-Наки не получится в полной мере реализовать туристский и экономический потенциал региона. Сейчас проводится работа с Минприроды России, международными экспертами и ЮНЕСКО по согласованию параметров проекта, - сообщал тогда глава республики.

Потому экоактивисты и забили тревогу. Они опубликовали петицию, которую уже подписали почти 11 тысяч человек. Люди переживают, что уникальный природный уголок просто застроят гостиницами, и в своем письме призывают властей Адыгеи этого не делать.

Спасли от топота копыт

Еще 29 лет назад постановлением правительства Республики Адыгея Кавказскому заповеднику было передано высокогорное пастбище Лаго-Наки. Ситуация тогда, в 90-х годах, на этой территории была плохая. Землю использовали под выпас. Скотина столько ходила, что там кроме чертополоха ничего больше не росло.

В итоге, когда поднялся вопрос, что же делать, решили запретить любую деятельность на этой земле и отдать территорию заповеднику.

- Эта территория площадью около 13 тысяч гектаров. Она-то как раз и фигурировала как биосферный полигон, - сказал в эфире радио «Комсомольская правда» - Краснодар» директор представительства WWF России в экорегионе «Российский Кавказ» Валерий Шмунк. - В новом же постановлении правительства речь идет об участке, который больше по площади на 4 тысячи гектаров.

Как объясняет Валерий Шмунк, это связано с тем, что Фишт-Оштенский горный массив в состав полигона ранее не входил. Потому имел более высокий охранный заповедный статус.

Чтобы не уничтожили краснокнижники

Весь основной массив заповедника, в свою очередь, входит в объект «Западный Кавказ» и находится под охраной ЮНЕСКО. Там не то что строительство гостиниц запрещено, — пасти овец без разрешения нельзя!

- Многие высказывают сейчас опасения по поводу этих 4 тысяч гектаров. Непонятно, что здесь хотят построить и как. Наша основная задача разобраться в этом моменте, - говорит Валерий Шмунк. - Мы считаем, что в данном случае наиболее правильное решение - вернуться к тем границам, что были установлены в 1992-м, чтобы сохранить действующие ограничения.

Это необходимо для того, чтобы сохранить наиболее ценные участки плато. Именно здесь зафиксировано огромное число краснокнижных видов животных, растений и грибов - почти 200.

КОММЕНТАРИЙ ВЛАСТЕЙ

- В 1992 году Адыгея передала пастбища под биосферный полигон. Но в силу различных причин это решение не было до конца оформлено. Сейчас полигон образован в полном соответствии с действующим законодательством. Эти земли не изымаются из заповедника, остаются такими же особо-охраняемыми природными территориями, - заявил «Комсомольской правде» - Кубань» председатель комитета Адыгеи по туризму и курортам Инвер Калашаов. - На протяжении многих десятилетий рассматривался вопрос о возможном создании курорта на отдельных территориях. Но абсолютно точно - на территории ЮНЕСКО такие объекты создаваться не будут.

ЗВОНОК В КАВКАЗСКИЙ ЗАПОВЕДНИК

- Сейчас речи ни о каком строительстве не идет. По крайней мере, официального письма или обращения с просьбой о выделении участка, где будет возводиться горнолыжный курорт, мы не получали, - сказал «КП» - Кубань» директор Кавказского биосферного заповедника Сергей Шевелев. - В любом случае какое-либо капитальное строительство на территории заповедника невозможно. Речь может идти лишь о каких-то туробъектах, но опять же никакой информации пока нет.

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