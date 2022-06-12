Мать убитого пятилетнего мальчика в Краснодаре рассказала свою версию преступления

Мальчик рос с отчимом

31-летней Алене Маслянниковой-Бугорковой каким-то чудом удалось пока остаться на свободе после признаний мужа в убийстве пятилетнего Андрюши. Официально, она не проходит пока по делу ни как соучастница, ни как укрывательница.

Мать убитого мальчика не желает разговаривать с прессой. Но "КП" - Кубань" удалось услышать ее версию произошедшего.

- Все было так, как мы говорили изначально: отдыхали на берегу реки, Андрюша пошел погладить рыжего котенка и потерялся, - сказала Алена "КП" - Кубань" по телефону.

Сергей Бугорков признался в убийстве пасынка Фото: Личная страница Вконтакте

Она продолжает настаивать на том, что ее муж и отчим мальчика Сергей Бугорков ни в чем не виновен, а признательные показания дал под давлением.

У Алены даже есть альтернативный виновник трагедии с мальчиком. Кстати, в том, что Андрюша мертв, она не сомневается.

Мать мальчика суд уже ограничивал в правах Фото: Личная страница Вконтакте

- Мой бывший муж и биологический отец сына знал, где мы отдыхали. Это наверняка он виноват в случившемся, и моя мать, - говорит она.

Между тем, поиски ребенка на берегу Кубани со стороны Алены и ее мужа, как заявило следствие, были лишь имитацией.

Сейчас криминалисты опечатали квартиру Бугорковых, там ведутся следственные действия. Алена вместе с детьми у родственников.

Вместе с сестрой их воспитывала бабушка Фото: Личный архив

О том, что тело ребенка найдено, официально правоохранители пока тоже не сообщали. Но есть информация, что на место захоронения тела Бугорков указал.

Пока он задержан на 91 час. Завтра ему изберут меру пресечения.

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