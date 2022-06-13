Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСпецоперация на УкраинеСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСпецоперация на УкраинеСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+23°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество
Эксклюзив kp.rukp.ru
13 июня 2022 14:11

Родителям удалось доказать вину педиатра в смерти двухлетней дочери и отсудить 1,4 млн рублей с больницы на Кубани

Адвокат уверен, что такого результата удалось добиться только после публикаций «КП»
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Педиатру ограничили свободу на два года

Педиатру ограничили свободу на два года

До конца жизни Сюзанна и Феликс Читчиян из Тихорецка будут жить с болью в сердце – три года назад по вине педиатра скончалась их двухлетняя дочь. И факт причастности врача к гибели девочки признал суд – год назад медика уволили и ограничили свободу на два года. А сейчас родителям удалось выбить компенсацию.

- Произошло чудо. Взыскали с тихорецкой больницы 1 млн 200 тысяч морального вреда и 200 тысяч материального ущерба. Это результат нашей совместной деятельности. Только с помощью «Комсомольской правды» удалось добиться этого. Такую сумму выбили благодаря резонансу после публикаций, после запроса в министерство здравоохранения. Без вашей поддержки, я убежден, в Тихорецке бы никто такую сумму не компенсировал, - поблагодарил «КП» - Кубань» адвокат пострадавшей семьи Станислав Абрамян.

Решение суда вступит в силу через 30 дней.

Напомним, в смерти двухлетней Каролины суд признал виновной детского врача Елену Багиян. Именно она была первой, к кому привезли ребенка с быстро развивающейся пневмонией. Из материалов дела следует, что врач должна была госпитализировать девочку, а она назначила лечение и отправила ее домой.

Сама осужденная врач продолжала лечить детей. Медика оставили при должности по просьбе руководства больницы из-за нехватки кадров. Но когда «Комсомолка» заинтересовалась ситуацией, педиатра уволили.

В материалах были и "скользкие" моменты. Например, то, что другого врача из тихорецкой больницы, которая также через два дня отправила маму с ребенком домой, следствие в учет не взяло. Со слов адвоката семьи, причастность другого медика не рассматривалась, потому что при расследовании было доказано, что неправильно поставленный диагноз Багиян уже не изменил бы ситуацию с летальным исходом.

Через год после пережитого стресса Сюзанне снова удалось забеременеть. В семье родился сын Артем. А старшему сыну, Глебу, недавно исполнилось уже семь лет.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

«Осужденная за гибель малыша врач продолжала лечить детей»: педиатра оставили на работе из-за дефицита кадров

В минздраве Кубани прокомментировали ситуацию (читайте далее)

«Иск на 10 млн рублей!»: Родители погибшей девочки требуют от больницы возмещения морального вреда

Заседание состоится 15 февраля (читайте далее)

Общество: ВОПРОС ДНЯ