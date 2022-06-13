Родителям удалось доказать вину педиатра в смерти двухлетней дочери и отсудить 1,4 млн рублей с больницы на Кубани

Педиатру ограничили свободу на два года

До конца жизни Сюзанна и Феликс Читчиян из Тихорецка будут жить с болью в сердце – три года назад по вине педиатра скончалась их двухлетняя дочь. И факт причастности врача к гибели девочки признал суд – год назад медика уволили и ограничили свободу на два года. А сейчас родителям удалось выбить компенсацию.

- Произошло чудо. Взыскали с тихорецкой больницы 1 млн 200 тысяч морального вреда и 200 тысяч материального ущерба. Это результат нашей совместной деятельности. Только с помощью «Комсомольской правды» удалось добиться этого. Такую сумму выбили благодаря резонансу после публикаций, после запроса в министерство здравоохранения. Без вашей поддержки, я убежден, в Тихорецке бы никто такую сумму не компенсировал, - поблагодарил «КП» - Кубань» адвокат пострадавшей семьи Станислав Абрамян.

Решение суда вступит в силу через 30 дней.

Напомним, в смерти двухлетней Каролины суд признал виновной детского врача Елену Багиян. Именно она была первой, к кому привезли ребенка с быстро развивающейся пневмонией. Из материалов дела следует, что врач должна была госпитализировать девочку, а она назначила лечение и отправила ее домой.

Сама осужденная врач продолжала лечить детей. Медика оставили при должности по просьбе руководства больницы из-за нехватки кадров. Но когда «Комсомолка» заинтересовалась ситуацией, педиатра уволили.

В материалах были и "скользкие" моменты. Например, то, что другого врача из тихорецкой больницы, которая также через два дня отправила маму с ребенком домой, следствие в учет не взяло. Со слов адвоката семьи, причастность другого медика не рассматривалась, потому что при расследовании было доказано, что неправильно поставленный диагноз Багиян уже не изменил бы ситуацию с летальным исходом.

Через год после пережитого стресса Сюзанне снова удалось забеременеть. В семье родился сын Артем. А старшему сыну, Глебу, недавно исполнилось уже семь лет.

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