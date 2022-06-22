Утонула в цветах и игрушках. Как выглядит могила 5-летнего мальчика, убитого родителями в Краснодаре

На могиле лежат игрушки и венки. Фото: Ангелина НАЗАРЧУК

Окраина кладбища на хуторе Ленина. У одной из главных троп между десятками могил можно заметить небольшое серое надгробие. Там погребен пожилой мужчина, а рядом с ним - свежая могила, буквально заваленная венками и детскими радостями. Именно здесь 21 июня похоронили 5-летнего мальчика, убитого родителями в Краснодаре.

Смерть 5-летнего Андрюши Лукьяненко (имя изменено по требованию законодательства) потрясла весь город. Десятки неравнодушных людей вышли на улицы и прочесывали каждый сантиметр Краснодара в надежде найти ребенка, когда он потерялся. Вот только пропажа его оказалась всего лишь инсценировкой, которую придумала мать мальчика. К тому времени ребенок был мертв - его убил, как считает следствие, собственный отчим.

Десятки людей, которые остались неравнодушными к этой трагедии, буквально завалили небольшой земляной холмик цветами и игрушками.

Это фото сделала бабушка, когда они ездили с внуком в Геленджик. Фото: Ангелина НАЗАРЧУК

Они приносили плюшевых медведей и машинки, которые так любил мальчик при жизни.

У деревянного креста много и венков от друзей и родственников со словами соболезнования, один из них - от управления уголовного розыска МВД по Краснодарскому краю. Однако цветов ни от матери мальчика, ни от его биологического отца нет - проводить в последний путь ребенка они не пришли.

Цветы приносили как близкие семьи, так и незнакомые люди. Фото: Ангелина НАЗАРЧУК

На фото, которое прикрепили к кресту, - мальчик в Геленджике. Этот снимок сделала бабушка, когда ездила с внуком на отдых к морю. Поездка стала для ребенка последней.

Напомним, сейчас расследование уголовного дела по факту убийства ребенка продолжается. Отчим заключен в СИЗО. Мать мальчика статуса подозреваемой не имеет - она на свободе.

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