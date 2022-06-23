Задержавший убийцу 28-летнего парня в Апшеронске оказался казаком

Смелость казака отметил атаман

Жестокое преступление произошло накануне в кубанском городе Апшеронске. Там мужчина с обрезом ворвался в пиццерию и расстрелял 28-летнего посетителя. Позже следователи назвали возможную причину убийства – конфликт его сына с этим парнем.

Момент расправы попал в объективы камер видеонаблюдения, которые были установлены в заведении. На кадрах видно, как 54-летний местный житель заходит в кафе. Недолгое время он переминается с ноги на ногу, осматриваясь по сторонам. Затем поднимает ружье, решительно направляется в сторону одного из столов и несколько раз стреляет. Молодой человек падает, сбивая стол. Но мужчина продолжает нажимать на курок.

В это время все гости кафе бросились врассыпную в сторону улицы. А сотрудники повели себя как настоящие герои. Одна из официанток попыталась сбить вооруженного мужчину стулом. Когда стрелок отвлекся на девушку, на него набросился посетитель общепита и смог скрутить налетчика.

Многие удивились смелости мужчины, который бросился на вооруженного человека. Он смог удержать стрелка до приезда полиции. Позже выяснилось, что храбрецом оказался местный казак - Арнольд Адельберг.

- Подозреваемого в убийстве местного жителя скрутил казак Хадыженского хуторского казачьего общества Арнольд Адельберг. Он его обездвижил, а затем передал прибывшему экипажу вневедомственной охраны Росгвардии, - сообщил заместитель губернатора Краснодарского края, атаман Кубанского казачьего войска Александр Власов.

К сожалению, 28-летний парень получил множественные ранения, не совместимые с жизнью, он скончался до приезда скорой. Но решительность казака Арнольда Адельберга помогла избежать других возможных жертв и пострадавших.

По последним данным, 54-летнему мужчине, от выстрелов которого погиб 28-летний парень, следователи предъявили обвинение. В ближайшее время его поместят под стражу.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

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