В центре восстановления леопарда в Сочи отметили день рождения одного из питомцев

Сейчас в Центре обитают 13 особей переднеазиатского леопарда.

В центре восстановления леопарда на Кавказе, которые действует в Сочи, приятное событие. Исполнилось шесть лет самке леопарда Олимпии. Биография животного очень насыщенная. Олимпия родилась в 2016 году на территории центра и ее готовили к выпуску в природу. Однако, планы ученых испортила трагедия.

- К большому сожалению, из-за ошибок, которые были допущены при первоначальном проектировании инфраструктуры Центра, Олимпия очень серьезно повредила переднюю лапу. Жизнь котенка была под угрозой, - рассказали в пресс-службе Центра.

Травмы были настолько серьезными, что потребовалась ампутация. Лишь благодаря своевременной помощи врачей Олимпия выжила. Однако, о жизни на вольных хлебах пришлось забыть. Сейчас самочка участвует в программе разведения леопардов.

Стоит добавить, что характер у животного не самый покорный. В 2020 году строптивая кошка повздорила с собратьями и сломала клыки так сильно, что потребовалась помощь московских стоматологов. Для лечения в Сочи приехал главный ветврач Московского зоопарка Михаил Альшинецкий.

- У крупных кошек процесс разрушения зубов происходит быстро. Поэтому теперь специалисты осматривают зубы Олимпии на регулярной основе, – рассказал Михаил Альшинецкий.

У Олимпии уже есть жених. Самца пятнистой красавице подобрали согласно рекомендациям куратора из Европейской ассоциации зоопарков и аквариумов.