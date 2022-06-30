Больше не бомж. Бездомному болельщику дяде Мише купили жилье в Краснодаре после шести лет сбора денег и документов

Городская легенда дядя Миша поселился в новом доме.

Седобородый пожилой мужчина появился в Краснодаре после долгих скитаний по всему Союзу. Сам он родился в Азербайджане, но волею судьбы попал на Кубань. Сначала жил в станице Платнировской, а потом перебрался в региональный центр. Тут в 2016 году его и заметили добрые люди. Дядя Миша - так его называют в городе, продавал фрукты-овощи на улице и жаловался на свою судьбу – ему негде было жить.

Неравнодушные краснодарцы стали скупать у Михаила Гарияна его нехитрый товар, писали объявления в соцсетях с призывом помочь одинокому старику. Затем маленькая акция переросла в большой проект под названием «Дом для дяди Миши», и начался сбор денег на покупку жилья. За это время жизнь никому неизвестного мужчины резко изменилась. Он переехал в квартиру – свой угол для дедушки сняли волонтеры, а еще стал настоящей звездой. Дядя Миша из Краснодара попал на шоу «Секретный миллионер», где супермодель Victoria's Secret Ксения Дели вручила ему конверт с 1 млн рублей на покупку дома. Остальную сумму удалось собрать с помощью активистов. Но точку в счастливой истории тогда было ставить рано.

Дядя Миша - ярый болельщик.

- Забирая чужого человека с улицы, я не планировала посвящать ему столько лет своей жизни. Думала, что за пару месяцев соберу деньги, восстановлю паспорт и оформлю пенсию, - рассказывала «КП» - Кубань» организатор акции «Дом для дяди Миши» Светлана Черникова. – Однако все пошло не так.

Оказалось, что у дяди Миши не было никаких документов. А значит, оформить на него собственность было нельзя. Началась беготня по бесконечным кабинетам, поиски юристов и родственников мужчины. Выхлопотать свидетельство о рождении удалось через несколько лет. Но паспорт Михаил Гариян так и не получил.

- Документы до конца так и не восстановили, и, думаю, не сможем это сделать. Это очень энергозатратно и хлопотно, в чем я убедилась за эти годы, - отметила в интервью "КП" - Кубань" Светлана Черникова.

В ноябре 2019 года у дяди Миши отыскался брат-близнец – Александр Вартанович Гариян и его жена Людмила. Вслед за этим стало известно еще о двух племянниках. Они жили в Москве. Но к ним дядя Миша переезжать отказался. Ему нравится в Краснодаре, здесь он ходит болеть за местные спортивные клубы и даже стал их неофициальным талисманом. В общем, на Кубани у него своя насыщенная жизнь. К тому же бездомному все-таки удалось справить новоселье.

- В апреле прошлого года мы купили для него двухкомнатный дом на Дубинке. Жилье было решено оформить на племянника дяди Миши, - сообщила Черникова.

Собственный дом для дяди Миши обошелся в 1 млн 100 тысяч рублей. Остальные собранные деньги за годы бумажной волокиты ушли на съем квартиры и питание для дедушки. Хоть свой угол у дяди Миши появился, он все также занимается продажей разной мелочевки на улице. Краснодарцы часто видят мужчину на Ставропольской и стараются прикупить у него укроп или лук на ужин.