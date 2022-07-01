Огромная пробка в сторону моря растянулась под Горячим Ключом

Легковушки и фуры встали в пробку под Горячим Ключом
В Краснодарском крае прошли проливные дожди с грозами и шквалистым холодным ветром. В регион снова вернулось долгожданное тепло. А вместе с ним, да еще и в преддверии выходных, многие жители и гости края рванули на море.
Но поездка на отдых оказалась не такой простой и быстрой – на дорогах вновь образовались многокилометровые пробки. Затратить на путь жителям и туристам пришлось на несколько часов больше, чем планировалось.
Так, в огромный дорожный затор машины попали под Горячим Ключом. В сторону моря выстроилась колонна из легковушек и фур, которым из-за большого автомобильного потока пришлось довольно долго постоять на трассе, да еще и в высокоградусную жару.
Туристы на пути к отдыху засняли глухую пробку на участке в Горячем Ключе к реке Русина Щель.
- Движения практически нет. Чувствуем, постоять придется долго, - рассказывают водители.
Как показывают ситуацию «Яндекс.Карты», дорожный затор сейчас образовался и на выезде из Краснодара в районе поселка Афипского. Красным, а то и бордовым цветом окрашены виртуальные дороги, на которых выстроились автомобили.
На выезде из Краснодара в районе поселка Афипского обстановка не лучше
К слову, в ближайшее время глухих пробок водителям не избежать. Курортный сезон на Кубани в самом разгаре. А июль в регионе обещает быть жарким.
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