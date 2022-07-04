«Еще одного отметелили!»: после нападения пляжных охранников на туриста в Сочи выяснилось, что оно не первое

Работники пляжа вызывали бойцов Росгвардии. Фото: Архив "КП"

Не успели соцсети затихнуть после инцидента на территории “Фрегата”, где спасатели избили самбиста, в Сочи на побережье произошла очередная драка - в этот раз на пляже "Чайка".

В Адлерском районе на пляж явились два пьяных мужчины и начали себя вести неподобающие, привлекая к себе много внимания. Тогда работники территории отдыха попытались успокоить и мирно вывести мужчин. Но туристам это явно не понравилось, и они стали размахивать кулаками. Очевидцы сняли конфликт на видео и опубликовали в соцсетях.

На видеозаписи видно, что в потасовке между людьми участвуют не только охранники пляжа, но и кассиры.

- Словесная перепалка быстро переросла в обмен тумаками, причем перевес был явно не на стороне туристов. Ну что можно сказать, еще одного отметелили, - рассказывают очевидцы.

Драка на пляже "Чайка". Фото: скрин из видео https://t.me/chp_sochi

Кстати, на видео видно, как охранник валит на землю бунтовщика и начинает душить. В это время другие мужчины-очевидцы подходят выяснить, в чем дело, и разнять драку. Но охранники не позволяют и отталкивают добровольцев.

Сотрудники пляжа поняли, что ни к чему хорошему это не приведет и решили вызвать полицию.

- На пляжную территорию пришли два нетрезвых мужчины, устроили локальный конфликт и своевременное реагирование сотрудников пляжной территории позволило ее нивелировать. Сотрудники охранного предприятия отреагировали корректно - своевременно вызвав полицию, и конфликт был исчерпан, - сообщил директор департамента курортов, туризма и потребительской сферы администрации Кирилл Ярыш.

На данный момент устанавливаются участники драки. Также выясняются причины и обстоятельств произошедшего. На основании собранных материалов будет принято процессуальное решение.

- В ходе мониторинга социальных сетей была выявлена видеозапись конфликта на пляже. Сообщений и заявлений от пострадавших и очевидцев инцидента в полицию не поступало, - рассказали “КП” - Кубань” в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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