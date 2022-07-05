На юге России появится пляжный курорт, альтернативный Сочи

Власти рассматривают побережье Черного или Каспийского моря. Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

Власти страны считают, что курорты на юге России необходимо развивать. Отдых должен быть для туристов комфортным, доступным и приятным. Поэтому принято решение создать новое туристическое место рядом с морем. Об этом рассказала kp.ru глава Ростуризма Зарина Догузова.

На побережье Черного или Каспийского моря появится совершенно новый курорт. Власти определяются с выбором места для строительства райского уголка. Его создадут с нуля. На данный момент курорт планируют выполнить в стиле насыпных островов. Стоит отметить, что искусственные острова служат как для изоляции вредных производств и отходов, так и в целом позволяют улучшить экологию, поскольку при их использовании остаются нетронутыми естественные острова, обладающие аналогичной площадью и географическим положением. Но при этом эксперты будут тщательно исследовать морское дно, чтобы не навредить природе.

- В стране существует острая необходимость развивать морские курорты. Они будут более современные, чем существующие, и адаптированы на семейный отдых, - подчеркнула Зарина Догузова.

Строительство нового курорта на юге России будет реализовываться в течение 10 лет.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что курорты Краснодарского края все больше привлекают туристов. В Анапе и Геленджике загрузка гостиниц превышает 95%, как и в Сочи. А в отелях с системой “все включено” вовсе не осталось свободных номеров до конца курортного сезона. В Сочи люди устраивают драки за лежаки.

Некоторые предпочитают уединенный отдых. Туристы ищут места, где будет меньше людей. И тогда выбор приходится на дикие пляжи. Хотя комфорт для отдыхающих тоже важен, и хочется, чтобы была развитая инфраструктура. Многие мечтают не о гальке и камнях, а о белоснежном песке, как на Мальдивах.

Стоит отметить, что на курортах и зазывалы стали менее навязчивыми из-за боязни получить штраф в 5000 рублей. Теперь пляжные продавцы предлагают свои услуги шепотом.

Ранее говорилось, что насыпной остров хотят создать в Сочи. Эта идея появилась еще в начале 90-х.