Хирурги Краснодара спасли жизнь новорожденному с пороком сердца из Херсона

Малыш чувствует себя хорошо

Новорожденного малыша Славу экстренно доставили из Херсона в Краснодар. Здесь хирурги научно-исследовательского института Краевой клинической больницы №1 спасли ему жизнь. Медики сделали экстренную операцию, когда ребенку было всего лишь 9 дней от роду.

- У малыша тяжелый порок сердца. Отец экстренно вывез сына в Симферополь, где ему уточнили диагноз, а затем санавиацией направили в Краснодар для проведения операции. В силу анатомии грудничка, наши рентген-хирурги приняли решение делать ее на закрытом сердце. Операция прошла успешно, состояние малыша стабильное. Сейчас за ним наблюдают врачи, - написала вице-губернатор Анна Минькова в Telegram-канале.

Еще одним спасенным из Херсона стал 9-летний мальчик, его также зовут Славой. Из-за аритмии и тахикардии школьник страдал от приступов. В местной больнице помочь не смогли. Тогда на помощь пришли волонтеры. В отправке семьи в Краснодар участвовал и глава Крыма Сергей Аксенов.

- У сына был страшный приступ, его еле спасли в реанимации. И тогда же говорили, что нужна операция, но сделать ее наши херсонские врачи просто не могли. А когда у нас в городе открылся центр помощи «Единой России», пошла туда, волонтеры помогли. Нет таких слов, чтобы выразить благодарность за спасение ребенка! – сказала мама Славика в адрес всех причастных к спасению сына.

Операция прошла на закрытом сердце, уже через пять дней ребенок вместе с мамой смогли вернуться домой.

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