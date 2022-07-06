10 лет со дня наводнения в Крымске: чему нас научил потоп

Сотни людей остались без крыши над головой. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Крымск пережил одно из самых страшных наводнений в современной России. О той жуткой ночи, когда пришла большая вода, жители вспоминают неохотно - слишком много было боли и потерь. Бурный грязевой поток сносил все на своем пути - заборы, машины, дома... В ночь на 7 июля 2012 года жертвами наводнения стали больше 100 человек, еще сотни людей остались без крыши над головой. Сразу же после того, как сошла вода, в крае провели работу над ошибками. Чтобы такое страшное ЧП больше не повторялось.

Стихия не застанет врасплох

- На Кубани с тех пор появилось 209 автоматических гидрологических комплексов в 29 районах, в том числе в Крымском, - рассказывает официальный представитель ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Никита Гавриляк. - Краевая автоматизированная система круглосуточно следит за уровнем рек, водоемов и уровнем нагонной волны на побережьях. Кроме того, она выполняет функции полноценных метеостанций.

В случае если отметки в водоемах начнут расти, комплекс самостоятельно переключается на усиленный режим и оповестит всех об этом.

- Сведения с датчиков дают время для оповещения населения, проведения эвакуации и минимизации ущерба при ЧС природного характера, - добавляет Никита Гавриляк. - Время заблаговременного предупреждения составляет до шести часов.

Бурный поток переворачивал машины, как игрушечные. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

БУДЬ В КУРСЕ!

В 2020-2021 годах в Туапсинском районе за счет средств местного бюджета установлено еще шесть таких комплексов. В ближайшие два года планируется дополнительно установить 26 новых АГК. Также в планах - модернизировать 72 уже действующих.

Реки укротят

С 2013 года и до сих пор идет строительство специальной защиты от паводков в Крымском районе.

Город накрыла огромная волна из камней и грязи. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Возводится инженерная защита территории Крымского района на реках Адагум, Неберджай, Баканке и Богаго, - говорит пресс-секретарь министерства природных ресурсов Краснодарского края Яна Дементьева. - Строительство в течение такого длительного срока связано с различными причинами, среди которых - и необходимость корректировки проекта, и процесс изъятия земельных участков.

Сейчас работы активно идут на реках Адагум и Баканка, уже возведен железобетонный лоток на реке Адагум в Крымске протяженностью 4 км и устроено земляное русло протяженностью 6 км. А берега укрепили камнями. До конца года планируется завершить строительство железобетонного лотка на Баканке, полностью закончить строительство сооружения - в 2024 году, а ввести его в эксплуатацию - в 2025-м.

Чиновники знали о надвигающейся непогоде, но не предупредили об этом жителей. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

КСТАТИ

В Краснодарском крае утвердили зоны затопления и подтопления

В регионе с 2018 года идет масштабное обследование рек и населенных пунктов. Это необходимо, чтобы определить границы зон подтопления и затопления.

– Ликвидация ЧС обходится бюджету в миллиарды рублей. Но в первую очередь это вопрос не цены, а безопасности или даже человеческой жизни, – не раз отмечал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. – Необходимы грамотные действия, которые в будущем позволят избежать потерь.

Границы таких зон установят для 662 населенных пунктов. Именно там специалисты выяснят, где необходимо провести берегоукрепительные работы, построить дамбы, а где лучшим способом обезопасить жителей будет переселение.

– Гораздо выгоднее качественно организовать переселение людей из этих зон один раз, чем каждый раз направлять огромные средства на ликвидацию последствий ЧС, на выплаты пострадавшим и на восстановление инфраструктуры, – подчеркнул ранее губернатор.

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С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

Кто и как пытался нажиться на крымской трагедии

К сожалению, не все жители Крымска восприняли прошлогоднюю стихию как трагедию. Нашлось немало людей, которые решили воспользоваться ситуацией с целью нажиться.

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