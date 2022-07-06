«Уже не стесняюсь носить маску»: Изуродованная пластическим хирургом участница конкурса красоты в Сочи решилась на новую операцию

Юлия Тарасевич до пластических операций.

43-летняя Юлия Тарасевич из Сочи после неудачной пластики все-таки надеется вернуть былую красоту. Напомним, из-за хирургов, под нож которых попала в прошлом году, женщина не может полностью закрыть глаза. Кроме того, у нее отсутствует мимика - ее лицо, словно парализовало. Долгое время она надеялась на помощь врачей - верила, что оперировавшие ее медики исправят ошибки. Но, по словам Юлии, вместо реального спасения ей предлагали лечение пиявками. Все обещания оказались ложными. Но женщина сумела найти настоящего специалиста, которому доверилась и вновь согласилась на операцию.

- За мой непростой случай взялся столичный хирург Давид Гришкян. Именно он провел мне несколько липофилингов (процедура предполагает трансплантацию жировой ткани пациента в проблемную зону. - Авт.). Очередная операция прошла пару недель назад. Эстетически я выгляжу уже лучше, на улицу больше не надеваю маску - прохожие уже не реагируют на меня так, как это было раньше, - рассказывает «Комсомольской правде» - Кубань» Юля Тарасевич.

После неудачной операции женщине приходилось скрывать свое лицо.

Сам хирург признался - как только встретил Юлию, отметил, что кожа ее буквально натянута на кости, сейчас же благодаря проведенным липофилингам, лицо стало гораздо мягче.

- К сожалению, улыбаться я больше не смогу. Я обращалась к нескольким специалистам и все они заверили, что шансов восстановить мимику нет. У меня по сути перерублены мышцы, - добавляет пострадавшая от рук хирургов в Сочи пациентка. - Конечно, можно сделать пересадку мышц, но это очень сложная, 12-часовая операция с длительным наркозом - и это только одна сторону лица! При этом нет гарантий - приживутся мышцы или нет, какой будет эффект.

На фото (слева) Юлия до и после первой восстановительной операции.

Но, по словам Юлии, в будущем она все-таки хочет решить проблему с глазами.

- Сейчас я не могу моргать, не могу закрыть глаза, потому что у меня не хватает кожи. Но это решаемо - из-за уха можно взять лоскут и дошить его, - добавляет женщина.

О том, какой вред был причинен здоровью, до сих пор неизвестно. Экспертизу Юлия все еще не прошла.

А это результат следующих процедур липофилинга - былая внешность женщины возвращается.

- Меня вызывали на 20 июня. Но сообщили об этом за пару дней до экспертизы. Все это должно было проходить в Краснодаре, а в этот момент находилась в московской клинике после операции. И, конечно, физически не смогла бы добраться, не говоря уже о том, что просто не успела бы - аэропорт в Краснодаре закрыт, а на поезд уже не было мест, - говорит «КП» - Кубань» Юля Тарасевич. - Сейчас жду следующую экспертизу - повторный вызов назначили на 7 июля.

Тем временем расследование уголовного дела продолжается. Зимой 2022 года кубанский Следком заподозрил двух известных хирургов - Халеда Омара и Андрея Комарова в оказании услуг, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья. Именно эти два врача, по словам Юлия Тарасевич, изуродовали ее.

- Согласно данным проведенного исследования, в результате операции у пациентки образовалась двусторонняя нейропатия лицевого нерва, - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» в СУ СК по Краснодарскому краю. - Кроме того, у нее тотальная симметричная слабость мимических мышц и трофические нарушения в области лица.

На данный момент устанавливаются другие пациенты, которые могли пострадать от некачественных услуг в клинике.

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