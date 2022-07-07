Исчезла машина с гуманитаркой. Как в Крымске воровали помощь для подтопленцев

О том, что случилось в Крымске, я, как и многие, узнала из СМИ. Тогда я была студенткой вуза. По ТВ показывали жуткие кадры разрушенных домов, говорили о жертвах, их количество росло. И я решила помочь. Первые три дня участвовала в сборе гуманитарки в Краснодаре. Но было ощущение, что этого мало. Помню, что на третий день я перестала спать. Только стоило закрыть глаза, видела кадры потопа и его последствий. На четвертый день вместе с добровольцами уехала в Крымск.

Станица Нижнебаканская в первые дни после затопления. Фотографии из личного архива Антона Корниенко

Моими попутчицами в машине оказались две женщины. В маленькой, почти игрушечной красной машинке, мы везли ведра, тряпки, питьевую воду, теплую одежду и предметы личной гигиены. Координаторы волонтеров тогда посоветовали нам ехать не в Крымск, а в Нижнебаканскую. Там на складе очень нужны были свободные руки.

Так я оказалась в школьном спортзале станицы Нижнебаканской. Это в 14 километрах от Крымска. Стихия побывала и тут. На импровизированном складе жили и работали от силы 7 человек. Мы тут же к ним присоединились.

Артем Корниенко - куратор волонтеров на складе гуманитарной помощи в Крымском районе.

У волонтеров был куратор. Он приехал из Ростова-на-Дону. Антон Корниенко выстраивал работу, отвечал за все, принимал гуманитарку и следил за тем, чтобы жители села получали помощь лично в руки. Еще Антон заботился о том, чтобы волонтеры регулярно ели и пили достаточно воды. Наш склад был условно поделен на зоны. Ближе всего к выходу складывали питьевую воду в бутылках и канистрах разного размера. Слева - консервы и ящики со средствами личной гигиены. Но большая часть склада была завалена одеждой. Мы выворачивали на пол огромные тюки с тряпками, перебирали по размерам и складывали в разные стороны. Лишь содержимое одной сумки неприятно поразило: среди одежды и обуви я отыскала плавательную маску с трубкой. Надеюсь, это не было насмешкой.

Склад с гуманитарной помощью в станице Нижнебаканской, июль 2012 года. Фотографии из личного архива Антона Корниенко

Мы формировали гуманитарные пакеты, которые потом развозили по Крымску. Ложились поздно, а вставали рано. Спали тут же, на полу в спальных мешках. Однажды ночью нас разбудили. Тогда на окраине Нижнебаканской нашли несколько пострадавших семей, помощь к которым еще не доехала. Мы экстренно грузили в машину воду, гуманитарку. За час забили кузов небольшого грузовичка. Кто-то из наших предложил поехать и помочь раздать, ему невнятно отказали. В три часа ночи машина уехала. Утром мы узнаем, что грузовик исчез. Что не было никаких домов на окраине. Мы отдали добрую часть гуманитарки мародерам.

По округе разносился запах гнилой плоти. Неподалеку разлагалась утонувшая коза. В один из жарких вечеров сладкий запах стал невыносим. Парни надели противогазы и пошли заливать труп хлоркой. Помогло слабо. Ждали, когда переменится ветер.

С нами на складе жил фотограф, он отправлялся на развоз гуманитарки, а еще я встречала его за ужинами. Приятный с виду парень. Много говорил о людях, которых встречал в селе. Но когда нужно было срочно грузить машины, фотограф стоял в стороне или прицеливался камерой.

Жители из разных регионов передавали помощь жителям Крымского района. Фотографии из личного архива Антона Корниенко

- Почему ты не помогаешь? - однажды спросила его. - Коробки с консервами девушкам носить тяжело.

- Я приехал сюда не за тем, чтобы надрываться, - ответил он.

Меня это задело.

Купались мы прямо у стен зала, мылись из ведра. Туалет спортзала стоял на улице, но зайти туда было нельзя. Поток воды вынул все содержимое ямы.

Я провела на складе не больше пяти дней. Когда вернулась домой, с наслаждением приняла ванну и уснула больше чем на сутки. Тогда я впервые в жизни физически ощутила, что такое смертельная усталость и чистая совесть.

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