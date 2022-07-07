Прокуратура Сочи проводит проверку после массовой аварии с автобусом, где пострадал ребенок

Проводится проверка. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю

В Сочи произошла массовая авария. Около 15:00 часов водитель экскурсионного автобуса попытался уйти от столкновения с внезапно появившимся автомобилем. Мужчина не смог справиться с управлением и выехал на встречную полосу. В итоге автобус столкнулся с тремя легковушками. Авария произошла на участке автодороги Адлер - Альпика-Сервис 31 километр.

В аварии пострадал ребенок. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю

- В момент ДТП в автобусе пассажиров не находилось, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Пострадавшие доставлены в больницу. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю

По предварительным данным, водитель автобуса направлялся с ремонта без пассажиров. Во время аварии пострадали пять человек от 27 до 50 лет. Они находились в протараненных автомобилях. В числе пострадавших находился 12-летний мальчик. Все участники аварии были доставлены в больницу.

- Прокуратура Адлерского района Сочи организовала проверку по факту массового ДТП, произошедшего 7 июля 2022 года, на участке автомобильной дороги в сторону Красной Поляны. Устанавливают все обстоятельства произошедшего, - сообщили в пресс-службе Прокуратуры Краснодарского края.

Кроме того прокуратурой района поставлен на контроль ход и результаты проведения процессуальной проверки.

Последствия аварии ликвидируют. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю

На данный момент, дорожники ликвидируют последствия аварии.

- Устраняются последствия ДТП с четырьмя транспортными средствами, - сообщили в пресс-службе ФКУ “Черноморье”.

Ранее сообщалось, что в Апшеронском районе Кубани у экскурсионного автобуса со студентами отказали тормоза. Водитель съехал с трассы, протаранил четыре автомобиля и врезался в дерево.