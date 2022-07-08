«Больше никогда не смогу улыбаться!»: Врачи огорошили прогнозом изуродованную пластическим хирургом участницу конкурса красоты в Сочи

Так Юлия выглядела еще год назад - до того момента, как согласилась на операцию в сочинской клинике.

История неудачной пластики 43-летней участницы конкурса красоты Юлии Тарасевич из Сочи шокировала многих. Женщина планировала лишь косметические процедуры, но в кабинете у хирургов ее уговорили лечь под нож. Последствия операции оказались жуткими. Юлия вот уже год не может закрыть глаза, а ее лицо, словно парализовало - она не улыбается, не может зажмуриться.

Но больше всего пострадавшую пациентку поразило то, что никто из врачей, которые так любезничали с ней до операции, не предложил исправить ошибки. Более того, хирурги своей вины не видят. Они заявили, мол, женщина скрыла врожденное заболевание. Хотя, по словам Юлии, ее анализы перед вмешательством были идеальные.

В итоге женщина решила обратиться к другим специалистам, чтобы попросить у них помощи. Юлии уже провели три процедуры липофилинга, которые смогли улучшить ее внешность.

На фото (слева) Юлия до и после первой восстановительной операции.

- Я уже даже не ношу маску, не скрываю свое лицо, хотя до этого, конечно, окружающие остро реагировали на меня, - признается Юлия.

В будущее пострадавшая пациентка планирует также решить проблему глаз. Сделать это, как говорят врачи, возможно. Для этого необходима пересадка кожи - после ее проведения Юлия сможет закрывать глаза полностью, сейчас же ей приходится использовать капли от сухости.

А вот улыбающуюся Юлию ни семья, ни друзья больше не увидят. Дело в том, что хирурги во время пластики неудачно орудовал скальпелем. Там, где были удалены комки Биша, образовались огромные рубцы. Вдобавок ко всему произошла скелетизация лица.

- Восстановить мимику уже не удастся. Я потихоньку смирилась с тем, что не смогу улыбаться, - вздыхает Юлия Тарасевич.

А это результат следующих процедур липофилинга - былая внешность женщины возвращается.

Однако женщина не опускает руки и надеется наказать горе-хирургов. Женщина написала заявление в Следственный комитет, а также рассчитывает на возмещение ущерба со стороны виновных.

- Я просила у клиники предоставить копии своих медицинских документов, но мне отказали. Они всячески препятствуют тому, чтобы я ознакомилась со своей медицинской картой, - говорит пострадавшая пациентка. - За все это время клиника не предложила никакого решения проблемы. На мою просьбу поучаствовать финансово в моей реабилитации мне ответили, что подумают. Никакого решения я не дождалась.

В ближайшее время Юлии предстоит пройти экспертизу, после которой станет ясно, какой ущерб ее здоровью был нанесен.

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