Град размером с голубиное яйцо выпал в Майкопе

Град не пощадил машины и огороды жителей Фото: t.me/maykop_01

В МЧС не первый раз за последние несколько дней предупреждали об ухудшении погоды. Штормовое предупреждение сейчас продолжает действовать и на Кубани, и в Адыгее. Но вечером 11 июля обещанная по прогнозам погода разыгралась в соседствующей с Краснодарским краем республике. И разыгралась, мягко говоря, не на шутку.

В Краснодаре сильный дождь днем полил совсем немного. А вот на Майкоп обрушился ураган. Причем жители летним вечером застали все – ливень, град, шквалистый ветер и сверкающие молнии. Кадры с улиц города тут же начали публиковать пользователи в социальных сетях.

Дождь в столице Адыгеи лил стеной. Увидеть что-то сквозь столб воды было невозможно. А некоторые улицы будто превратились в реки – хоть доставай лодку и смело плыви, как двумя неделями ранее это сделали предприимчивые жители Краснодара.

Ветер «пел» в ритм с ливнем и не щадил ничего. От порывов до 20 метров в секунду не выдержали тоненькие стволы деревьев – ураганом их повалило на тротуары.

А гвоздем программы стал град. Обильный и размером точно с небольшое голубиное яйцо. Довольно объемные крупинки града усыпали дворы и палисадники. На первый взгляд может показаться, что посреди июля на юге страны выпал снег. На кадрах жительница берет горсть града, из которой можно было бы слепить крупный снежок.

Но выпавший град оставил после себя не красоту, а негодование жителей. Пользователи стали активно жаловаться на то, что крупицы размером с голубиное яйцо не пощадили припаркованные машины и овощи в огороде.

К слову, погода в Адыгее и соседней Кубани не успокоится до 11 июля включительно. В регионах продлили штормовое предупреждение.

- Прогнозируется переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза, ливень, град, шквалистое усиление ветра до 20-22 метров в секунду, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Республике Адыгея.